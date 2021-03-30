Азербайджан – Сербия. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Азербайджан – Сербия.

«Когда я посмотрел на группу, где есть чемпионы Европы португальцы, шикарные сербы, которые играют в топовых командах Европы, непредсказуемый Люксембург, который может обыграть кого хочешь, неуступчивые ирландцы, а также талантливые и творческие азербайджанцы. Мне эта группа понравилась. В ней какой-то шарм есть. Каждая команда что-то из себя представляет. И каждый матч интересный!

В предыдущем матче Сербия проигрывала Португалии 0:2 после дубля Жоты. Но характера сербам хватило для того, чтобы сравнять счет после голов Митровича и Костича. Но уже в добавленное время Роналду забил чистый гол! Мяч пересек линию ворот. Но никто ж не прислушивается к советам. VAR должен быть, фиксация для взятия ворот должна быть! И ошибочно был отменен гол, который может быть решающим в битве за путевку на мундиаль. Кстати говоря, в 1-м туре Португалия очень скромно обыграла Азербайджан со счетом 1:0.

Интересный факт! У сборной Азербайджана есть только один легионер, и он из Украины. Это Анатолий Нуриев из «Миная». Украина всюду задействована!

Сербия сыграла два матча. Они обыграли Ирландию 3:2 и сыграли 2:2 с Португалией. Сербы в каждом матче пропускают два мяча, но забивают 2,5. Сербы всегда хороши, они любят играть на атаку. Там фантастические игроки, которых бы, наверное, каждый наставник хотел бы тренировать. Там играют высокорослые, классные футболисты. Тадич, Костич, Митрович, Лазович, Гудель, Йович, Милинкович-Савич и другие! Понятно, почему они так много забивают. Но они и пропускают прилично. Это связано с тем, что с детства сербские футболисты в большинстве случаев хотят играть на атаку. Поэтому у них философия атакующего футбола.

А сборная Азербайджана достаточно организованна и дисциплинированна с очень хорошим контролем мяча и высоким уровнем индивидуального мастерства. В Азербайджане хорошо развивается инфраструктура и футбол. «Карабах» довольно-таки успешно играет в еврокубках. Это здорово! У них много талантливых молодых игроков.

Кстати в Лиге наций в играх с Кипром Азербайджан не пропустил ни одного мяча, победив 1:0 и сыграв вничью 0:0. Также 0:0 он сыграл со Словенией, Черногорией, Люксембургом, Косово, Литвой. Я уверен, что также надежно они постараются сыграть со сборной Сербии. Но сербы будут пробовать добиться цели при стандартах. У них очень высокорослая команда. Но у сербов перекос в сторону атаки, потому азербайджанцы могут этим воспользоваться. Сербы играют в обороне не очень надежно, поэтому можно и нужно создавать моменты у их ворот.

Не стоит забывать, что Украина побеждала Сербию со счетом 5:0. Кстати португальцы в сентябре 2020 года забили сербам четыре мяча. С сербами нельзя играть в открытый футбол, так как они способны забить больше своих соперников. Думаю, играя в три центральных защитника, сборная Азербайджана сможет контролировать их, будет держать центральную зону и сможет нейтрализовать центральных форвардов. Шансы есть всегда. Просто их нужно правильно использовать. В игре с Сербией нужны не эмоции, а холодная голова, командная игра, высочайший уровень игровой дисциплины и концентрация.

Любопытно будет понаблюдать за этим матчем. Допускаю, что многие не планировали смотреть этот матч. Я вас разочарую! Если не посмотрите этот поединок, вы много потеряете. А в записи, зная итоговый счет, уже не так интересно. Поэтому садитесь у экранов, берите чай-кофе и с удовольствием смотрите интересное противостояние, а мы козыри каждой из команд попробовали для вас проанализировать», - сказал Грозный.

Матч Азербайджан – Сербия состоится 30-го марта. Начало встречи в 19:00.