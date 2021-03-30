Азербайджан – Сербия – 1:2. Дубль Митровича. Видео голов и обзор матча

В Европе проходит 3-й тур квалификации к чемпионату мира 2022.
Смотрите видеообзор матча Азербайджан – Сербия – 1:2
Голы: Махмудов, 59 (пен) – Александар Митрович, 16, 81.
ГОЛ! 0:1. Александар Митрович, 16 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:1. Эмин Махмудов, 59 мин. (пен)
ГОЛ! 1:2. Александар Митрович, 81 мин.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Сербия).
|59'
|ГОЛ ! С пенальти забил Эмин Махмудов (Азербайджан).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Сербия).
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Источник — Sport.ua
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