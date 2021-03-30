Отбор ЧМ-2022. Сербия в тяжелом матче обыграла Азербайджан, успех Кипра

Состоялись два матча отбора ЧМ-2022

  • 30.03.2021 20:54
  • 853 просмотра
  • 2 комментария
Отбор ЧМ-2022. Сербия в тяжелом матче обыграла Азербайджан, успех Кипра
© Getty Images/Global Images Ukraine

В группе A Сербия, которая открыла отбор победой над Ирландией и ничьей с Португалией, не сделала подарок своему главному сопернику в борьбе за первое место.

Сербы на выезде в сложном поединке обыграли Азербайджаном 2:1 благодаря дублю Митровича и вернулись на 1-е место. Позже вечером Португалия встретится с Люксембургом.

В группе H Кипр одолел Словению и пока занимает 2-е место.

Группа A

Азербайджан - Сербия 1:2
Голы: Махмудов, 59 (с пен) - Митрович, 16, 81

1. Сербия - 7 (3 матча)
2. Португалия - 4 (2)
3. Люксембург - 3 (1)
4. Ирландия - 0 (2)
5. Азербайджан - 0 (2)

Группа H

Кипр - Словения 1:0
Гол: Питтас, 42

1. Россия - 6 (2 матча)
2. Кипр - 4 (3)
3. Хорватия - 3 (2)
4. Словения - 3 (3)
5. Словакия - 2 (2)
6. Мальта - 1 (2)

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 30.03.2021 21:09
    0
    словенцы-обсерились по само не могу-проиграли сперва московитянам а теперь и совсем пали-киприотам..... а как начинали-хлопнули вице-чемпиона мира
    Ссылка
    Αἴᾱς
    online
      Αἴᾱς, 30.03.2021 21:03
    0
    Испанцы и сербы вырывают выезды, а наши дома сливают очки.
    Поучились бы у киприотов время убивать. Там одни замены это целый спектакль.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 30.03.2021 21:09
    0
    словенцы-обсерились по само не могу-проиграли сперва московитянам а теперь и совсем пали-киприотам..... а как начинали-хлопнули вице-чемпиона мира
    Ссылка
    Αἴᾱς
    online
      Αἴᾱς, 30.03.2021 21:03
    0
    Испанцы и сербы вырывают выезды, а наши дома сливают очки.
    Поучились бы у киприотов время убивать. Там одни замены это целый спектакль.
    Ссылка
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