Отбор ЧМ-2022. Сербия в тяжелом матче обыграла Азербайджан, успех Кипра

В группе A Сербия, которая открыла отбор победой над Ирландией и ничьей с Португалией, не сделала подарок своему главному сопернику в борьбе за первое место.

Сербы на выезде в сложном поединке обыграли Азербайджаном 2:1 благодаря дублю Митровича и вернулись на 1-е место. Позже вечером Португалия встретится с Люксембургом.

В группе H Кипр одолел Словению и пока занимает 2-е место.

Группа A

Азербайджан - Сербия 1:2

Голы: Махмудов, 59 (с пен) - Митрович, 16, 81

1. Сербия - 7 (3 матча)

2. Португалия - 4 (2)

3. Люксембург - 3 (1)

4. Ирландия - 0 (2)

5. Азербайджан - 0 (2)

Группа H

Кипр - Словения 1:0

Гол: Питтас, 42

1. Россия - 6 (2 матча)

2. Кипр - 4 (3)

3. Хорватия - 3 (2)

4. Словения - 3 (3)

5. Словакия - 2 (2)

6. Мальта - 1 (2)