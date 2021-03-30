Отбор ЧМ-2022. Сербия в тяжелом матче обыграла Азербайджан, успех Кипра

В группе A Сербия, которая открыла отбор победой над Ирландией и ничьей с Португалией, не сделала подарок своему главному сопернику в борьбе за первое место.
Сербы на выезде в сложном поединке обыграли Азербайджаном 2:1 благодаря дублю Митровича и вернулись на 1-е место. Позже вечером Португалия встретится с Люксембургом.
В группе H Кипр одолел Словению и пока занимает 2-е место.
Группа A
Азербайджан - Сербия 1:2
Голы: Махмудов, 59 (с пен) - Митрович, 16, 81
1. Сербия - 7 (3 матча)
2. Португалия - 4 (2)
3. Люксембург - 3 (1)
4. Ирландия - 0 (2)
5. Азербайджан - 0 (2)
Группа H
Кипр - Словения 1:0
Гол: Питтас, 42
1. Россия - 6 (2 матча)
2. Кипр - 4 (3)
3. Хорватия - 3 (2)
4. Словения - 3 (3)
5. Словакия - 2 (2)
6. Мальта - 1 (2)
Источник — Sport.ua
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Поучились бы у киприотов время убивать. Там одни замены это целый спектакль.
Поучились бы у киприотов время убивать. Там одни замены это целый спектакль.
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