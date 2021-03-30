Кипр – Словения – 1:0. Неожиданный результат. Видео гола и обзор матча

В Европе проходит 3-й тур квалификации к чемпионату мира 2022.
Смотрите видеообзор матча Кипр – Словения – 1:0.
ГОЛ! 1:0. Питтас, 42 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Яннис Питтас (Кипр).
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Источник — Sport.ua
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