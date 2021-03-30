Кипр
1 : 0
Словения
30.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Кипр – Словения – 1:0. Неожиданный результат. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2022

  • 30.03.2021 22:08
  • 601 просмотр
  • 3 комментария
Кипр – Словения – 1:0. Неожиданный результат. Видео гола и обзор матча
© FIFA

В Европе проходит 3-й тур квалификации к чемпионату мира 2022.

Смотрите видеообзор матча Кипр – Словения – 1:0.

ГОЛ! 1:0. Питтас, 42 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
42' ГОЛ ! Мяч забил Яннис Питтас (Кипр).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 30.03.2021 22:46
    0
    Sentinel, 30.03.2021 22:24
    Словаки забили
    там ще хорвати зараз мальті влетять))) По-моєму такої слабкої групи навіть близько ніде нема. Зараз дивлюсь словаків. Ну забили зі стандарту, але по грі рівень Динамо при Михайличенку. І це збірна з другого кошика. А в нас з четвертого Боснія, яка на порядок сильніша
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 30.03.2021 22:24
    +1
    fedd1979, 30.03.2021 22:19
    Це ж треба, щоб з перших турів так усе складалося за Росію
    Словаки забили
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 30.03.2021 22:19
    +1
    Це ж треба, щоб з перших турів так усе складалося за Росію
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 30.03.2021 22:24
    +1
    fedd1979, 30.03.2021 22:19
    Це ж треба, щоб з перших турів так усе складалося за Росію
    Словаки забили
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 30.03.2021 22:19
    +1
    Це ж треба, щоб з перших турів так усе складалося за Росію
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 30.03.2021 22:46
    0
    Sentinel, 30.03.2021 22:24
    Словаки забили
    там ще хорвати зараз мальті влетять))) По-моєму такої слабкої групи навіть близько ніде нема. Зараз дивлюсь словаків. Ну забили зі стандарту, але по грі рівень Динамо при Михайличенку. І це збірна з другого кошика. А в нас з четвертого Боснія, яка на порядок сильніша
    Ссылка
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