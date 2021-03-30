Любитель футбола, который не особо следил за событиями первых двух игровых дней отбора на чемпионат мира-2022, при беглом взгляде на турнирную таблицу секстета G может поймать культурный шок, увидев там Нидерланды и Норвегию за пределами топ-2 мест, в то время как Турция и Черногория будут возглавлять гонку за лидерство. При этом, коллектив

Шенола Гюнеша явно не будет против замахнуться на очередной успех в домашнем матче против Латвии, который будет закрывать для данных команд мартовский цикл поединков.

Турция



«Лунные звезды» начали отборочную кампанию со сверхуверенной победы на своем поле в матче против Нидерландов (4:2), которые считаются фаворитом не только в данной группе, но и в квартете с участием сборной Украины на чемпионате Европы-2020. Однако, турки сумели обнажить проблемные места «оранжевых», после чего шокировали в хорошем смысле своих поклонников в еще большей степени.



Настолько уверенной гостевой победы над Норвегией (3:0) ждать не мог никто. Это был действительно выдающийся матч для коллектива Гюнеша в игровом плане, а с точки зрения турнирного значения он позволил в очередной раз напомнить о потенциале Турции в борьбе за прямую путевку на мундиаль. Подобным образом в квалификации турки не стартовали очень давно, но в своем третьем поединке в подгруппе могут завоевать возможность завершить мартовский цикл с идеальными показателями.

Латвия



Там, где кто-то что-то приобретает, обязательно должен найтись тот, кто это что-то теряет. Сборные Латвии и Гибралтара в рамках секстета G как раз и обладали статусом доноров очков для своих соперников, поэтому перед началом третьего тура делили между собой последнюю строчку в турнирной таблице. При этом, календарь у «красно-бело-красных» был даже в чем-то сложнее, чем у соседей по позиции, ведь им пришлось сыграть против Черногории (1:2) и тех же Нидерландов (0:2), которым пришлось наверстывать упущенное на старте квалификации.



О планах Латвии попасть на мундиаль в результате текущей кампании говорить не приходится. Команда продолжает барахтаться в дивизионе D Лиги наций УЕФА, поэтому не имеет возможности регулярно играть с серьезными соперниками и повышать уровень мастерства своих футболистов. Данный цикл подопечные Дайниса Казакевича начали не самым лучшим образом, однако еще есть шанс спасти ситуацию, пусть для этого и надо будет выложиться на максимум возможностей уже в предстоящей игре.

Статистика

Предыдущий матч проходил на поле Турции и завершился ничьей со счетом 1:1.

Сборная Турции всегда была опасным соперником, при условии заполненных домашних трибун, однако во время пандемии рассчитывать на болельщиков не приходится, что, в прочем, ничуть не смущало команду Гюнеша в предыдущих поединках.

Латвия уже опробовала игру на выезде против соперников, которые до этого уступили туркам, однако не сумела навязать должного уровня конкуренции. Единственное, что остается делать в таких условиях, как у команды Казакевича, это – смириться с отсутствием серьезных соперников к обозримом прошлом, и вспомнить, что на поле у турков исторически Латвия играет исключительно на «миролюбивый» исход.

Ориентировочные составы

Турция: Чакыр – Мерас, Сеюнджю, Мюлдюр, Айхан – Туфан, Йокушлу – Караман, Чалханоглу, Языджи – Цылмаз.

Латвия: Озолс – Юрковскис, Тарасовс, Черномордийс, Федоровс — Зюзинс, Тоберс — Циганикс, Икауниекс, Камеш – Улрдрикс.

Прогноз на матч

Мы считаем, что в данном поединке Турция вполне способна продлить свою победную серию в текущем цикле, отправив при этом в ворота Латвии не меньше мячей, чем соперникам до этого. В таких условиях, ставка «победа Турция/бол. 3,5» за 2,20 от Favbet выглядит достойным предложением.

30 марта, вторник