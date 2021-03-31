Турция – Латвия – 3:3. Неожиданный камбэк. Видео голов и обзор матча

В Европе проходит 3-й тур квалификации к чемпионату мира 2022.
Смотрите видеообзор матча Турция – Латвия – 3:3.
ГОЛ! 1:0. Караман, 2 мин.
ГОЛ! 2:0. Чалханоглу, 33 мин.
ГОЛ! 2:1. Савалниекс, 35 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 3:1. Йылмаз, 52 мин (пен)
ГОЛ! 3:2. Улдрикис, 58 мин.
ГОЛ! 3:3. Икауниекс, 79 мин.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Давис Икаунекс (Латвия).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Ульдрикис (Латвия).
|52'
|ГОЛ ! С пенальти забил Бурак Йилмаз (Турция).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Робертс Савальниекс (Латвия).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Турция).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Кенан Караман (Турция).
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Источник — Sport.ua
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