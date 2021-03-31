Турция
3 : 3
Латвия
30.03.2021, FT

Турция – Латвия – 3:3. Неожиданный камбэк. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2022

  • 31.03.2021 02:46
  • 222 просмотра
  • 1 комментарий
Турция – Латвия – 3:3. Неожиданный камбэк. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Европе проходит 3-й тур квалификации к чемпионату мира 2022.

Смотрите видеообзор матча Турция – Латвия – 3:3.

ГОЛ! 1:0. Караман, 2 мин.

ГОЛ! 2:0. Чалханоглу, 33 мин.

ГОЛ! 2:1. Савалниекс, 35 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 3:1. Йылмаз, 52 мин (пен)

ГОЛ! 3:2. Улдрикис, 58 мин.

ГОЛ! 3:3. Икауниекс, 79 мин.

Видеообзор второго тайма.

События матча
79' ГОЛ ! Мяч забил Давис Икаунекс (Латвия).
58' ГОЛ ! Мяч забил Роберт Ульдрикис (Латвия).
52' ГОЛ ! С пенальти забил Бурак Йилмаз (Турция).
35' ГОЛ ! Мяч забил Робертс Савальниекс (Латвия).
33' ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Турция).
2' ГОЛ ! Мяч забил Кенан Караман (Турция).
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vital
      vital, 31.03.2021 03:07
    0
    Нежданчик від Латвії, але скільки тим яничарам могло щастити? З Нідерландами вони явно відскочили.
    Ссылка
    vital
      vital, 31.03.2021 03:07
    0
    Нежданчик від Латвії, але скільки тим яничарам могло щастити? З Нідерландами вони явно відскочили.
    Ссылка
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