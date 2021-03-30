Отбор ЧМ-2022. Латвия удивила Турцию, 7 голов Нидерландов

В группе G третью кряду победу в отборе ЧМ-2022 не смогла одержать сборная Турции. После успехов в матчах с Нидерландами и Норвегией турки не смогли одолеть скромную Латвию, хотя вели в счете 3:1.

Как итог - ничья 3:3. Турки остаются лидерами, но Нидерланды, Черногория и Норвегия отстают всего на 1 пункт.

Группа G

Гибралтар - Нидерланды 0:7

Голы: Бергейс, 42, Люк де Йонг, 56, Депай, 61, 88, Вейналдум, 62, Мален, 65, ван де Беек, 85

Черногория - Норвегия 0:1

Гол: Серлот, 35

Турция - Латвия 3:3

Голы: Карамен, 3, Чалханоглу, 33, Йылмаз, 52 - Савальникс, 35, Улдрикс, 58, Иканикс, 79

1. Турция - 7 (3)

2. Нидерланды - 6 (3)

3. Черногория - 6 (3)

4. Норвегия - 6 (3)

5. Латвия - 1 (3)

6. Гибралтар - 0 (3)