Отбор ЧМ-2022. Латвия удивила Турцию, 7 голов Нидерландов

В группе G третью кряду победу в отборе ЧМ-2022 не смогла одержать сборная Турции. После успехов в матчах с Нидерландами и Норвегией турки не смогли одолеть скромную Латвию, хотя вели в счете 3:1.
Как итог - ничья 3:3. Турки остаются лидерами, но Нидерланды, Черногория и Норвегия отстают всего на 1 пункт.
Группа G
Гибралтар - Нидерланды 0:7
Голы: Бергейс, 42, Люк де Йонг, 56, Депай, 61, 88, Вейналдум, 62, Мален, 65, ван де Беек, 85
Черногория - Норвегия 0:1
Гол: Серлот, 35
Турция - Латвия 3:3
Голы: Карамен, 3, Чалханоглу, 33, Йылмаз, 52 - Савальникс, 35, Улдрикс, 58, Иканикс, 79
1. Турция - 7 (3)
2. Нидерланды - 6 (3)
3. Черногория - 6 (3)
4. Норвегия - 6 (3)
5. Латвия - 1 (3)
6. Гибралтар - 0 (3)
Источник — Sport.ua
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