Гибралтар – Нидерланды – 0:7. Разгром карлика. Видео голов и обзор матча

В Европе проходит 3-й тур квалификации к чемпионату мира 2022.
Смотрите видеообзор матча Гибралтар – Нидерланды – 0:7.
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Нидерланды).
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Донни ван де Бек (Нидерланды).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Нидерланды).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Нидерланды).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Люк де Йонг (Нидерланды).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергхейс (Нидерланды).
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Источник — Sport.ua
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