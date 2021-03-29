Бельгия
0 : 0
Беларусь
30.03.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Бельгия – Беларусь. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022

Команде Мартинеса придется доказать, что игра в Чехии была всего лишь ошибкой

  • 29.03.2021 22:35
  • 80 просмотров
  • 2 комментария
Бельгия – Беларусь. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

После завершения второго игрового дня в рамках отборочного квинтета E, ситуация в турнирной таблице приобрела неожиданную форму. Сборная Бельгии впервые потеряла очки, так и не сумев пройти без осечек сквозь двух главных конкурентов в борьбе за первую строчку. Мартовская кампания для «Красных дьяволов» будет завершаться домашним матчем против Беларуси, в котором команда Роберто Мартинеса будет считаться явным фаворитом, и преследовать единственную цель — закрыть победой не до конца успешный сбор. 

Бельгия

Когда подопечные Роберто Мартинеса покидали поле домашнего стадиона после успешной игры в первом туре отбора против Уэльса (3:1), то скорее всего думали, что единственная прямая путевка на мундиаль уже лежит у них в кармане. Однако, Чехия не просто отобрала очки у бельгийцев уже в следующем туре (1:1), а еще и нанесла непоправимый ущерб психологии лидеров у своих соперников.

И сразу путь на чемпионат мира-2022 стал для «Красных дьяволов» не столь очевидным. Предстоящая игра против Беларуси, скорее всего, ранее рассматривалась сборной Бельгии как в большей степени контрольный поединок для ближайшего резерва, однако планы команды поменялись, и теперь ей предстоит думать еще и над решением турнирных задач. Отпускать Чехию в отрыв или давать Уэльсу подобраться поближе будет крайне рисковой затеей.

Беларусь

Команда Михаила Мархеля пропускала официальный первый тур данной подгруппы из-за нечетного количества участников, однако несколькими днями ранее присоединилась к коллективному избиению Эстонии (4:2). Успешный старт против явного аутсайдера квинтета открывает беларусам неплохие возможности для дальнейшей турнирной борьбы, ведь от тех же Бельгии и Чехии их сейчас отделяет всего лишь одно очко.

Однако, нельзя не отметить тот факт, что у подопечных Мархеля уже давно не было в соперниках статусного коллектива, поэтому заранее оценить их форму на фоне первой команды в мировом рейтинге сборных будет попросту невозможно. «Белым крыльям» предстоит большая игра, которая даст ответ на один из главных вопросов в этой подгруппе – будет ли третья сила в борьбе за первую строчку в турнирной таблице? Уэльс, пока что, удивить не сумел.

Статистика

Ранее в своей истории команды не встречались.

Бельгия на своем поле неимоверно сильна. Последней сборной, которая добивалась победы в этой стране была Испания, но их матч с «Красными дьяволами» тогда носил товарищеский характер. А так, осень 2010 года, Германия в отборе на польско-украинское Евро-2012 (0:1) – после немцев никто подобным не еще не отмечался.  

Беларусь за пределами страны играет неважно даже с командами примерно равного с ней уровня, поэтому говорить об успешности противостояний против грандов мирового масштаба даже не приходится. При этом, «белые крылья» редко пропускают менее двух мячей.

Ориентировочные составы

Бельгия: Куртуа – Вертонген, Денайер, Альдервейрельд – Тилеманс, Дендонкер, де Брюйне, Менье – Азар, Лукаку, Батшуайи.

Беларусь: Гутор – Золотов, Бордачев, Наумов, Юзепчук – Стасевич, Яблонский, Кендыш, Эбонг – Лаптев, Лисакович.

Прогноз на матч

Мы считаем, что в данном поединке Бельгия не должна испытать проблем с достижением результата, и при этом не упустит возможность улучшить свой голевой баланс. В таких условиях, ставка «Бельгия (-3,0)» за 2,06 от Favbet выглядит достойным предложением.

30 марта, вторник

Бельгия – Беларусь
Геверле. «Ден Дреф». 21:45
ТВ-трансляция на платформе «Oll.tv»
Прогноз Sport.ua — 4:0
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Kle
    online
      Kle, 29.03.2021 23:05
    0
    Без всяких шансов для белорусов.. .
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.03.2021 22:58
    0
    1.04 - красноречивый коф
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 29.03.2021 23:05
    0
    Без всяких шансов для белорусов.. .
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.03.2021 22:58
    0
    1.04 - красноречивый коф
    Ссылка
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