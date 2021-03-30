Бельгия
8 : 0
Беларусь
30.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бельгия забила 8 мячей Беларуси, ассист Бэйла помог Уэльсу обыграть Чехию

В Европе проходит 3-й тур квалификации к чемпионату мира 2022

  • 30.03.2021 23:35
  • 477 просмотров
  • 5 комментариев
Бельгия забила 8 мячей Беларуси, ассист Бэйла помог Уэльсу обыграть Чехию
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Европе проходит 3-й тур квалификации к чемпионату мира 2022.

Бельгия дома забила 8 мячей Беларуси (8:0).

Ассист Бэйла помог Уэльсу обыграть Чехию (1:0).

Квалификация ЧМ-2022

3-й тур, 30 марта

Бельгия  Беларусь – 8:0

Голы: Батшуайи, 14, Ванакен, 17, 89, Троссард, 38, 76, Доку, 42, Прат, 49, Бентеке, 70.

Бельгия: Миньоле, Фертонген (Дендонкер, 64), Алдервейрелд, Менье, Денайер (Боята, 46), Азар, Прат (Тилеманс, 71), Фанакен, Батшуайи (Бентеке, 64), Троссар, Доку (Янузай, 77).

Беларусь: Гутор, Поляков, Наумов, Павловец, Кисляк (Маевский, 61), Стасевич, Кендыш (Бахар, 87), Эбонг (Савицкий, 46), Юзепчук, Лисакович (Климович, 74), Подстрелов (Сигневич, 46).

Судья: Румшас (Литва).

30 марта. Левен. Стадион «Ден Дреф».

Уэльс  Чехия – 1:0

Гол: Джеймс, 82

Уэльс: Уорд, Дж.Лоуренс, Робертс, Ампаду, Родон, Мефам (Мур, 57), Н.Уильямс, Джеймс, Моррелл, Бэйл, Уилсон (Джон.Уильямс, 76).

Чехия: Вацлик, Кудела (Барак, 87), Челустка, Голеш (Крменчик, 53), Цоуфал (Выдра, 87), Боржил, Дарида, Янкто (Кадержабек, 83), Соучек, Шик, Провод (Масопуст, 83).

Предупреждения: Робертс, 49. Дж.Лоуренс, 54. Янкто, 62.

Удаления: Шик, 49. Робертс, 77.

Судья: Хацеган (Румыния).

30 марта. Кардифф. Стадион «Кардифф Сити».

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 31.03.2021 00:18
    -1
    Чехи экспресс заруинили...
    Ссылка
    Alexander Киев
      Alexander Киев, 31.03.2021 00:15
    0
    Kle, 31.03.2021 00:04
    Увы, футбол у нас уже мертв и окончательно его угробил русский артиллерист Базанов...
    Смотрю вашего блогера с канала ЧеснОК, на многое глаза открыл и если во время не остановить эту срузькую срань, ой Т9 - мир, то будет горе во всем. Приятно удивили и многие спортсмены, не только футбола, которые ломают эту систему и идут против нее. Да и пока есть такие люди, есть и Беларусь, а без них будет Беларуссия ( как этого и хотят наши общие враги ). Собственно даже и сейчас, если и зайти на самый популярных их футбольный сайт спорт бокс, то такое название вы и увидите, а на комментарии про Беларусь - все получают бан.
    Ссылка
    Kle
      Kle, 31.03.2021 00:04
    -1
    Alexander Киев, 30.03.2021 23:58
    А вот белорусов жаль, правда федерация футбола у них усатая и тренер таракан, пусть пожинают свои плоды. Адекватным болельщикам удачи, не столь важно, 8-0 или 1-0, это все те же 3 очка, не унывайте, будет и у вас праздник. Жыве Беларусь!
    Увы, футбол у нас уже мертв и окончательно его угробил русский артиллерист Базанов...
    Ссылка
    Alexander Киев
      Alexander Киев, 30.03.2021 23:58
    +5
    А вот белорусов жаль, правда федерация футбола у них усатая и тренер таракан, пусть пожинают свои плоды. Адекватным болельщикам удачи, не столь важно, 8-0 или 1-0, это все те же 3 очка, не унывайте, будет и у вас праздник. Жыве Беларусь!
    Ссылка
    Kle
      Kle, 30.03.2021 23:42
    -2
    Причем второй состав бельгийцев совершенно не напряшаясь поиздевался над днищами из РБ... За что белорусам платят?
    Ссылка
    Alexander Киев
      Alexander Киев, 30.03.2021 23:58
    +5
    А вот белорусов жаль, правда федерация футбола у них усатая и тренер таракан, пусть пожинают свои плоды. Адекватным болельщикам удачи, не столь важно, 8-0 или 1-0, это все те же 3 очка, не унывайте, будет и у вас праздник. Жыве Беларусь!
    Ссылка
    Alexander Киев
      Alexander Киев, 31.03.2021 00:15
    0
    Kle, 31.03.2021 00:04
    Увы, футбол у нас уже мертв и окончательно его угробил русский артиллерист Базанов...
    Смотрю вашего блогера с канала ЧеснОК, на многое глаза открыл и если во время не остановить эту срузькую срань, ой Т9 - мир, то будет горе во всем. Приятно удивили и многие спортсмены, не только футбола, которые ломают эту систему и идут против нее. Да и пока есть такие люди, есть и Беларусь, а без них будет Беларуссия ( как этого и хотят наши общие враги ). Собственно даже и сейчас, если и зайти на самый популярных их футбольный сайт спорт бокс, то такое название вы и увидите, а на комментарии про Беларусь - все получают бан.
    Ссылка
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