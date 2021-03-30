Бельгия забила 8 мячей Беларуси, ассист Бэйла помог Уэльсу обыграть Чехию

В Европе проходит 3-й тур квалификации к чемпионату мира 2022.
Бельгия дома забила 8 мячей Беларуси (8:0).
Ассист Бэйла помог Уэльсу обыграть Чехию (1:0).
Квалификация ЧМ-2022
3-й тур, 30 марта
Бельгия – Беларусь – 8:0
Голы: Батшуайи, 14, Ванакен, 17, 89, Троссард, 38, 76, Доку, 42, Прат, 49, Бентеке, 70.
Бельгия: Миньоле, Фертонген (Дендонкер, 64), Алдервейрелд, Менье, Денайер (Боята, 46), Азар, Прат (Тилеманс, 71), Фанакен, Батшуайи (Бентеке, 64), Троссар, Доку (Янузай, 77).
Беларусь: Гутор, Поляков, Наумов, Павловец, Кисляк (Маевский, 61), Стасевич, Кендыш (Бахар, 87), Эбонг (Савицкий, 46), Юзепчук, Лисакович (Климович, 74), Подстрелов (Сигневич, 46).
Судья: Румшас (Литва).
30 марта. Левен. Стадион «Ден Дреф».
Уэльс – Чехия – 1:0
Гол: Джеймс, 82
Уэльс: Уорд, Дж.Лоуренс, Робертс, Ампаду, Родон, Мефам (Мур, 57), Н.Уильямс, Джеймс, Моррелл, Бэйл, Уилсон (Джон.Уильямс, 76).
Чехия: Вацлик, Кудела (Барак, 87), Челустка, Голеш (Крменчик, 53), Цоуфал (Выдра, 87), Боржил, Дарида, Янкто (Кадержабек, 83), Соучек, Шик, Провод (Масопуст, 83).
Предупреждения: Робертс, 49. Дж.Лоуренс, 54. Янкто, 62.
Удаления: Шик, 49. Робертс, 77.
Судья: Хацеган (Румыния).
30 марта. Кардифф. Стадион «Кардифф Сити».
Источник — Sport.ua
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