Уэльс – Чехия – 1:0. Видео гола Джеймса и обзор матча

В Европе проходит 3-й тур квалификации к чемпионату мира 2022.
Смотрите видеообзор матча Уэльс – Чехия – 1:0.
Видеообзор первого тайма.
Удаление, Робертс, 77 мин.
ГОЛ! 1:0. Джеймс, 82 мин.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Джеймс (Уэльс).
|77'
|Коннор Робертс (Уэльс) получает красную карточку.
|48'
|Патрик Шик (Чехия) получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua
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