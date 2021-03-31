Бельгия
8 : 0
Беларусь
30.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бельгия – Беларусь – 8:0. Накидали полную авоську. Видео голов и обзор игры

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2022

  • 31.03.2021 01:23
  • 208 просмотров
  • 1 комментарий
Бельгия – Беларусь – 8:0. Накидали полную авоську. Видео голов и обзор игры
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Европе проходит 3-й тур квалификации к чемпионату мира 2022.

Смотрите видеообзор матча Бельгия – Беларусь – 8:0.

ГОЛ! 1:0. Батшуайи, 14 мин.

ГОЛ! 2:0. Ванакен, 17 мин.

ГОЛ! 3:0. Троссар, 38 мин.

ГОЛ! 4:0. Доку, 42 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 5:0. Прат, 49 мин.

ГОЛ! 6:0. Бентеке, 70 мин.

ГОЛ! 7:0. Троссар, 75 мин.

ГОЛ! 8:0. Ванакен, 89 мин.

Видеообзор второго тайма.

События матча
89' ГОЛ ! Мяч забил Ханс Ванакен (Бельгия).
76' ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Бельгия).
70' ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Бентеке (Бельгия).
49' ГОЛ ! Мяч забил Деннис Прат (Бельгия).
42' ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Бельгия).
38' ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Бельгия).
17' ГОЛ ! Мяч забил Ханс Ванакен (Бельгия).
14' ГОЛ ! Мяч забил Миши Батшуайи (Бельгия).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Kle
      Kle, 31.03.2021 01:40
    0
    Гутор- это полное говно без палочки, а не вратарь, зато прилизанный))) Хотя и защита у этих каличей, как и нападение нулевые...
    Ссылка
    Kle
      Kle, 31.03.2021 01:40
    0
    Гутор- это полное говно без палочки, а не вратарь, зато прилизанный))) Хотя и защита у этих каличей, как и нападение нулевые...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности