Бельгия – Беларусь – 8:0. Накидали полную авоську. Видео голов и обзор игры

В Европе проходит 3-й тур квалификации к чемпионату мира 2022.
Смотрите видеообзор матча Бельгия – Беларусь – 8:0.
ГОЛ! 1:0. Батшуайи, 14 мин.
ГОЛ! 2:0. Ванакен, 17 мин.
ГОЛ! 3:0. Троссар, 38 мин.
ГОЛ! 4:0. Доку, 42 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 5:0. Прат, 49 мин.
ГОЛ! 6:0. Бентеке, 70 мин.
ГОЛ! 7:0. Троссар, 75 мин.
ГОЛ! 8:0. Ванакен, 89 мин.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Ханс Ванакен (Бельгия).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Бельгия).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Бентеке (Бельгия).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Деннис Прат (Бельгия).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Бельгия).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Бельгия).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Ханс Ванакен (Бельгия).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Миши Батшуайи (Бельгия).
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Источник — Sport.ua
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