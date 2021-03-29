Позорная таблица. Молодежка Ротаня заняла последнее место на Antalya Cup

Молодежная сборная Украины U-21 набрала лишь 1 очко из 9 возможных

  • 29.03.2021 20:40
  • 3323 просмотра
  • 17 комментариев
Позорная таблица. Молодежка Ротаня заняла последнее место на Antalya Cup
© УАФ

29 марта молодежная сборная Украины U-21 завершила выступления на международном турнире в Турции Antalya Cup 2021.

Команда Руслана Ротаня заняла последнее место, набрав лишь 1 очко из 9 возможных. Каждая из 6 команд провела по 3 матча. Победителем стала команда Словакии U-21.

На турнире в Турции молодежка Украины проиграла Болгарии (1:2), сыграла вничью с Узбекистаном (1:1), а в последней игре уступила Словакии (2:3), ведя в счете в два мяча.

Antalya Cup 2021

24.03.2021

  • 16:00. Северная Македонія – Казахстан – 1:2
  • 16:00. Украина – Болгария – 1:2

25.03.2021

  • 16:00. Узбекистан – Словакия – 0:2

26.03.2021

  • 16:00. Болгария – Казахстан – 3:1

27.03.2021

  • 16:00 Словакия – Северная Македония – 2:2
  • 16:00 Украина – Узбекистан – 1:1

29.03.2021

  • 16:00. Узбекистан – Казахстан – 2:0
  • 17:30. Северная Македония – Болгария – 5:1
  • 18:00. Украина – Словакия – 2:3

Итоговая турнирная таблица

Команда

И

В

Н

П

М

О

1. Словакия

3

2

1

0

7—4

7

2. Болгария

3

2

0

1

6—7

6

3. Северная Македония

3

1

1

1

8—5

4

4. Узбекистан

3

1

1

1

3—3

4

5. Казахстан

3

1

0

2

3—6

3

6. Украина

3

0

1

2

4—6

1
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Pro100alex88
    online
      Pro100alex88, 30.03.2021 00:34
    0
    По всем статьям команду ю21 должен был продолжать тренировать Петраков. Ротань отбор провалил, зачем было его оставлять? Чтобы провалил еще один отбор...
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 29.03.2021 22:54
    0
    А-бидно,да?
    Ссылка
    Ts77
    online
      Ts77, 29.03.2021 22:49
    +1
    Браво "федерация"
    Ссылка
    Валерия Луценко
    online
      Валерия Луценко, 29.03.2021 22:27
    +3
    Ihor86, 29.03.2021 22:24
    Ковалец сейчас без работы.Лучше уж его вернуть чем этот бездарь Ротань!
    Головко и то тренер лучше был, но поперли
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 29.03.2021 22:24
    +4
    Ковалец сейчас без работы.Лучше уж его вернуть чем этот бездарь Ротань!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 29.03.2021 22:19
    +3
    Это же надо,чтобы так звезды сошлись - глухарь тренер и не мотивированные игроки,которым глубоко до фонаря престиж страны и украинского футбола. С Ротаня такой-же тренер,как с меня водитель гужевой повозки... Интересно,кто ему лицензии продавал на курсах,или он их даже не посещал? Такие вещи только в ОПГ УАФ могут происходить.... Ужас....
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 29.03.2021 22:09
    +2
    РОТАНЬ ПІШОВ В ДУПУ КІНЬ
    Ссылка
    A.V.
      A.V., 29.03.2021 21:43
    +1
    Кізяк і він, і Павлух...й.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 29.03.2021 21:38
    +8
    Просто как? Что нужно сделать этому "тренеру" чтобы уйти/вылететь? Сам он этого не сделает, так как место приносит доход. Как эта молодежь, которая выиграла ЧМ, теперь опустилась в такое дно? Ротань - это просто какая-то ошибка или шутка? Павелко настоящая мразь, которая проиграла суд в Лозанне, прикрывает макаронную крысу, деградирует своим решеним все, что связано с Украинским футболом.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 29.03.2021 21:33
    +2
    avtv5555, 29.03.2021 21:09
    Павелко срочно нужен новый турнир. Сан Марино, Фиджи, Папуа новая Гвинея. Где это "чудо тренер" сможет занять 3 место.
    В лучем случае 3е... а не последнее.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 29.03.2021 21:09
    +8
    Павелко срочно нужен новый турнир. Сан Марино, Фиджи, Папуа новая Гвинея. Где это "чудо тренер" сможет занять 3 место.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 29.03.2021 21:04
    +13
    Не ну среди таких сборных и взять 1 очко это очень почетно, я б даже сказал символично, но мб хватит уже этих экспериментов экскрементов?
    Ссылка
    stop2018
    online
      stop2018, 29.03.2021 21:00
    +6
    А где господин Грозный свято верующий в победу СБУ? Благодаря таким псевдо-экспертам и всесторонней поддержке Шевы, такие бездари как Ротань и рулят!!!!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 29.03.2021 20:56
    +11
    Это пздц, если кратко. Гнать тш давно пора. Хватит может позориться?!
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 29.03.2021 20:56
    +1
    я понял что Ротань приватизировал молодёжную сборную,так как даже здесь пишут не Украины а Ротаня молодёжная сборная,а вы хотите русика сместить,шутники,не тут то было.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 29.03.2021 20:53
    +19
    Последнее место заняли играя с полумёртвыми не топ командами,даже для товарняков это невиданный позор,украинским футболом руководят умалишённые дилетанты
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 29.03.2021 20:52
    +19
    Гнати його зі збірної треба негайно. Та і призначати не потрібно було..
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 29.03.2021 20:53
    +19
    Последнее место заняли играя с полумёртвыми не топ командами,даже для товарняков это невиданный позор,украинским футболом руководят умалишённые дилетанты
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 29.03.2021 20:52
    +19
    Гнати його зі збірної треба негайно. Та і призначати не потрібно було..
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 29.03.2021 21:04
    +13
    Не ну среди таких сборных и взять 1 очко это очень почетно, я б даже сказал символично, но мб хватит уже этих экспериментов экскрементов?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 29.03.2021 20:56
    +11
    Это пздц, если кратко. Гнать тш давно пора. Хватит может позориться?!
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 29.03.2021 21:38
    +8
    Просто как? Что нужно сделать этому "тренеру" чтобы уйти/вылететь? Сам он этого не сделает, так как место приносит доход. Как эта молодежь, которая выиграла ЧМ, теперь опустилась в такое дно? Ротань - это просто какая-то ошибка или шутка? Павелко настоящая мразь, которая проиграла суд в Лозанне, прикрывает макаронную крысу, деградирует своим решеним все, что связано с Украинским футболом.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 29.03.2021 21:09
    +8
    Павелко срочно нужен новый турнир. Сан Марино, Фиджи, Папуа новая Гвинея. Где это "чудо тренер" сможет занять 3 место.
    Ссылка
    stop2018
    online
      stop2018, 29.03.2021 21:00
    +6
    А где господин Грозный свято верующий в победу СБУ? Благодаря таким псевдо-экспертам и всесторонней поддержке Шевы, такие бездари как Ротань и рулят!!!!
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 29.03.2021 22:24
    +4
    Ковалец сейчас без работы.Лучше уж его вернуть чем этот бездарь Ротань!
    Ссылка
    Валерия Луценко
    online
      Валерия Луценко, 29.03.2021 22:27
    +3
    Ihor86, 29.03.2021 22:24
    Ковалец сейчас без работы.Лучше уж его вернуть чем этот бездарь Ротань!
    Головко и то тренер лучше был, но поперли
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 29.03.2021 22:19
    +3
    Это же надо,чтобы так звезды сошлись - глухарь тренер и не мотивированные игроки,которым глубоко до фонаря престиж страны и украинского футбола. С Ротаня такой-же тренер,как с меня водитель гужевой повозки... Интересно,кто ему лицензии продавал на курсах,или он их даже не посещал? Такие вещи только в ОПГ УАФ могут происходить.... Ужас....
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 29.03.2021 22:09
    +2
    РОТАНЬ ПІШОВ В ДУПУ КІНЬ
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 29.03.2021 21:33
    +2
    avtv5555, 29.03.2021 21:09
    Павелко срочно нужен новый турнир. Сан Марино, Фиджи, Папуа новая Гвинея. Где это "чудо тренер" сможет занять 3 место.
    В лучем случае 3е... а не последнее.
    Ссылка
    Ts77
    online
      Ts77, 29.03.2021 22:49
    +1
    Браво "федерация"
    Ссылка
    A.V.
    online
      A.V., 29.03.2021 21:43
    +1
    Кізяк і він, і Павлух...й.
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 29.03.2021 20:56
    +1
    я понял что Ротань приватизировал молодёжную сборную,так как даже здесь пишут не Украины а Ротаня молодёжная сборная,а вы хотите русика сместить,шутники,не тут то было.
    Ссылка
    Pro100alex88
    online
      Pro100alex88, 30.03.2021 00:34
    0
    По всем статьям команду ю21 должен был продолжать тренировать Петраков. Ротань отбор провалил, зачем было его оставлять? Чтобы провалил еще один отбор...
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 29.03.2021 22:54
    0
    А-бидно,да?
    Ссылка
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