Позорная таблица. Молодежка Ротаня заняла последнее место на Antalya Cup

29 марта молодежная сборная Украины U-21 завершила выступления на международном турнире в Турции Antalya Cup 2021.
Команда Руслана Ротаня заняла последнее место, набрав лишь 1 очко из 9 возможных. Каждая из 6 команд провела по 3 матча. Победителем стала команда Словакии U-21.
На турнире в Турции молодежка Украины проиграла Болгарии (1:2), сыграла вничью с Узбекистаном (1:1), а в последней игре уступила Словакии (2:3), ведя в счете в два мяча.
Antalya Cup 2021
24.03.2021
- 16:00. Северная Македонія – Казахстан – 1:2
- 16:00. Украина – Болгария – 1:2
25.03.2021
- 16:00. Узбекистан – Словакия – 0:2
26.03.2021
- 16:00. Болгария – Казахстан – 3:1
27.03.2021
- 16:00 Словакия – Северная Македония – 2:2
- 16:00 Украина – Узбекистан – 1:1
29.03.2021
- 16:00. Узбекистан – Казахстан – 2:0
- 17:30. Северная Македония – Болгария – 5:1
- 18:00. Украина – Словакия – 2:3
Итоговая турнирная таблица
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Словакия
|
3
|
2
|
1
|
0
|
7—4
|
7
|
2. Болгария
|
3
|
2
|
0
|
1
|
6—7
|
6
|
3. Северная Македония
|
3
|
1
|
1
|
1
|
8—5
|
4
|
4. Узбекистан
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3—3
|
4
|
5. Казахстан
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3—6
|
3
|
6. Украина
|
3
|
0
|
1
|
2
|
4—6
|
1
Источник — Sport.ua
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