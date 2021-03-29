Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Детская ошибка Миколенко лишила нас трех очков»

Специалист подвел итоги матча с Финляндией

  • 29.03.2021 07:00
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Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Детская ошибка Миколенко лишила нас трех очков»
© УАФ

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал ничью с Финляндией (1:1) в матче отбора к чемпионату мира-2022.

«Интересный и поучающий матч получился с тактической точки зрения.  Шевченко решил ничего не менять и вышел с тремя центральными защитниками. Стартовая расстановка 5/3/2.  В балансе пять защитников! Не искушенный болельщик скажет - против финнов дома? Если нет результата, с ними трудно спорить. Но, это не совсем так. Эта структура игры очень гибкая. И может по ходу игры перестраивайся в атакующий модель.  В балансе атакующей структуре, в классическом исполнении, необходимо постоянные подключения к атакам одного из центральных защитников. Как пример творчество Конте в «Ювентусе» и «Интере». Но к сожалению у нас нет Кьеллини, Бонуччи и Бардзальи. 

А что финны? А они сыграли против Шевченко зеркало. Точно в таким же балансе тактической структуры 5/3/2. (вспоминаем матч «Интер» - «Шахтер»). Вывод простой. При зеркале выгоду получает контратакующая команда в этих построениях. Не хочу расписывать почему, это уже будет нудно для болельщика. 

Шевченко играл классику, как подтверждение, все сделанные замены по ходу игры. Ну а сама игра получилась у сборной Украины сумбурная в атаке. Сложилось впечатление, что в первом тайме украинцы, хотели не забить, а завести мяч в ворота. Были излишние перепасовки в убойной зоне. Надо было наверное решать эти моменты проще, но к сожалению, не хватало мастерства. В таких противостояниях очень важно первым забить и в дальнейшем перестроиться. К сожалению, не получилась. Детская ошибка Миколенко лишила нас трех очков. Такие матчи учат. Финны оказались крепкой командой с тактической точки зрения», - сказал Заховайло.

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