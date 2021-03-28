Стало известно, когда рассмотрят апелляцию Севидова на дисквалификацию

Тренер был отстранен на 5 лет за организацию договорных матчей

  • 28.03.2021 21:15
  • 720 просмотров
  • 0 комментариев
Стало известно, когда рассмотрят апелляцию Севидова на дисквалификацию
© ФК Мариуполь. Александр Севидов

Апелляционный комитет УАФ рассмотрит апелляцию Александра Севидова о его пятилетней дисквалификации в первой половине апреля.

В случае негативного для себя решения тренер сможет обратиться с апелляцией уже в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

В 2020 году бывший тренер «Карпат» и «Металлиста» решением КДК УАФ был отстранен от футбольной деятельности на 5 лет (плюс 5 лет условно) за организацию договорных матчей во время его работы в ПФК «Сумы», однако затем была подана апелляция.

За тренерскую карьеру Севидов руководил командами «Металлург» Донецк, «Сталь» Днепродзержинск, «Зимбру» Молдова, «Крымтеплица», «Говерла» Ужгород, «Карпаты» Львов, «Металлист» Харьков, «Мариуполь», «Верея» Болгария.

Недавно неофициально сообщалось, что Севидов будет работать в «Минае» на позиции тренера-консультанта. Последним местом его работы был ПФК «Сумы», где он также был тренером-консультантом.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности