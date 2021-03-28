Стало известно, когда рассмотрят апелляцию Севидова на дисквалификацию

Апелляционный комитет УАФ рассмотрит апелляцию Александра Севидова о его пятилетней дисквалификации в первой половине апреля.

В случае негативного для себя решения тренер сможет обратиться с апелляцией уже в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

В 2020 году бывший тренер «Карпат» и «Металлиста» решением КДК УАФ был отстранен от футбольной деятельности на 5 лет (плюс 5 лет условно) за организацию договорных матчей во время его работы в ПФК «Сумы», однако затем была подана апелляция.

За тренерскую карьеру Севидов руководил командами «Металлург» Донецк, «Сталь» Днепродзержинск, «Зимбру» Молдова, «Крымтеплица», «Говерла» Ужгород, «Карпаты» Львов, «Металлист» Харьков, «Мариуполь», «Верея» Болгария.

Недавно неофициально сообщалось, что Севидов будет работать в «Минае» на позиции тренера-консультанта. Последним местом его работы был ПФК «Сумы», где он также был тренером-консультантом.