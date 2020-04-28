Сумы лишены профессионального статуса, Севидову нельзя заниматься футболом

КДК УАФ вынес вердикт по делу о договорных матчах

  • 28.04.2020 13:34
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Сумы лишены профессионального статуса, Севидову нельзя заниматься футболом
© УАФ

12-го марта 2020-го года Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола завершил дополнительное рассмотрение дела «О заявлении Комитета по этике и честной игры УАФ относительно возможных нарушений Кодекса этики и честной игры ФК «Сумы».

По результатам рассмотрения ФК «Сумы» лишен статуса профессионального клуба и получил запрет участвовать в соревнованиях ПФЛ следующего сезона.

Также данным решением Ростиславу Козарю и футболистам Егору Луговом и Олегу Давыдову запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.), пожизненно.

Александру Мартюку и Александру Севидову запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.), сроком на 5 (пять) лет и на 5 (пять) лет условно с установлением испытательного срока 2 (два) года, учет которого начинается после отбытия основного наказания.

Сергею Золотницкому запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.), сроком на 3 (три) года и на 2 (два) года условно с установлением испытательного срока 2 (два) года, учет которого начинается после отбытия основного санкции.

Футболистам Тарасу Дураю и Сергею Гаращенкову запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.), сроком на 3 (три) года.

Футболистам Артему Штанько и Дмитрию Богачеву запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.), сроком на 1 (один) год.

Футболисту Николаю Вечурко запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.), сроком на 6 (шесть) месяцев (которые он фактически отбыл) и на 6 (шесть) месяцев условно с установлением испытательного срока 2 (два) года, учет которого начинается после отбытия основного наказания.

Футболистам Давиду Кохии, Артему Козлову, Ираклию Циколии, Владиславу Шараю, Ярославу Рафальскому запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.), сроком на 1 (один) год условно с установлением им испытательного срока 2 (два) года.

В соответствии со статьями 78, 80, 83 Дисциплинарных правил УАФ, данное решение может быть обжаловано в Апелляционный комитет УАФ не позднее 10 (десяти) дней с момента получения текста решения с мотивировочной частью.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

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Комментарии
    Сергей Руденко
    online
      Сергей Руденко, 28.04.2020 13:57
    0
    «Решение по мне и «Сумам» уже есть в КДК. Я невиновен»
    Ссылка
    Сергей Руденко
    online
      Сергей Руденко, 28.04.2020 13:57
    0
    «Решение по мне и «Сумам» уже есть в КДК. Я невиновен»
    Ссылка
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