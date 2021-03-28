Ефим КОНОПЛЯ: «Ожидаем сверхмотивированную команду»

Защитник сборной Украины Ефим Конопля поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2022 против Финляндии.

«Какую команду увидим? В первую очередь, сверхмотивированную и знающую, в какой футбол играть и решать поставленные перед собой задачи», - сказал Конопля.

Напомним, что матч Украина – Финляндия состоится 28 марта. Начало встречи – в 21:45.