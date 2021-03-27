В воскресенье, 28 марта, состоится поединок отборочного турнира чемпионата мира-2022, в котором сборная Украины примет Финляндию.
Матч состоится в Киеве на НСК «Олимпийский». Арбитр из Румынии Иштван Ковач даст стартовый свисток в 21:45.
Украина – Финляндия. Прогноз и анонс на матч отбора ЧМ-2022
Поединок в прямом эфире покажет телеканал «Украина».
Также Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Финляндия.
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Источник — Sport.ua
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