Отбор на ЧМ-2022. Победы Беларуси и Хорватии

Состоялись еще два матча в рамках отбора на ЧМ-2022. Сборная Беларуси дома в большинстве сумела дожать команду Эстонии – 4:2.
Группа Е
Беларусь – Эстония – 4:2
Голы: Лисакович 45 (с пенальти), 84, Кендыш 64, Савицкий 81 – Аниер 31, 55
Удаление: Ойгус 77 (Эстония)
Действующие вице-чемпионы мира, сборная Хорватии, дома минимально обыграла аутсайдера, команду Кипра. Единственный гол забил конкурент Руслана Малиновского за место в основе «Аталанты» Марио Пашалич.
Группа Н
Хорватия – Кипр – 1:0
Гол: Пашалич 40
Ранее в Группе Н Россия обыграла Словению 2:1.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.