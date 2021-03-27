Беларусь
4 : 2
Эстония
27.03.2021, FT

Отбор на ЧМ-2022. Победы Беларуси и Хорватии

Победу хорватам принес конкурент Руслана Малиновского по «Аталанте»

  • 27.03.2021 21:06
  • 1485 просмотров
  • 2 комментария
Отбор на ЧМ-2022. Победы Беларуси и Хорватии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись еще два матча в рамках отбора на ЧМ-2022. Сборная Беларуси дома в большинстве сумела дожать команду Эстонии – 4:2.

Группа Е

Беларусь – Эстония – 4:2
Голы: Лисакович 45 (с пенальти), 84, Кендыш 64, Савицкий 81 – Аниер 31, 55
Удаление: Ойгус 77 (Эстония)

Действующие вице-чемпионы мира, сборная Хорватии, дома минимально обыграла аутсайдера, команду Кипра. Единственный гол забил конкурент Руслана Малиновского за место в основе «Аталанты» Марио Пашалич.

Группа Н

Хорватия – Кипр – 1:0
Гол: Пашалич 40

Ранее в Группе Н Россия обыграла Словению 2:1.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    andre_lui
      andre_lui, 27.03.2021 21:46
    -4
    Kle, 27.03.2021 21:11
    Отскочили наши каличи от второй сборной Эстонии)))
    Не наши, а ваши
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 27.03.2021 21:11
    +4
    Отскочили наши каличи от второй сборной Эстонии)))
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 27.03.2021 21:11
    +4
    Отскочили наши каличи от второй сборной Эстонии)))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности