Сегодня сборная Хорватии во втором туре отбора на ЧМ-2022 дома минимально обыграла Кипр. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Хорватия).
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Источник — Sport.ua
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