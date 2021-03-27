Хорватия
1 : 0
Кипр
27.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Хорватия – Кипр – 1:0. Видео гола и обзор матча

Минимальная победа вице-чемпионов мира

  • 27.03.2021 21:54
  • 228 просмотров
  • 1 комментарий
Хорватия – Кипр – 1:0. Видео гола и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня сборная Хорватии во втором туре отбора на ЧМ-2022 дома минимально обыграла Кипр. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча
40' ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Хорватия).
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 27.03.2021 22:22
    0
    У хорват явный игровой спад.
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 27.03.2021 22:22
    0
    У хорват явный игровой спад.
    Ссылка
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