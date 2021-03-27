В субботу, 27 марта, в Риеке состоится матч группы Н квалификационного турнира чемпионата мира-2022, в котором сборная Хорватии примет сборную Кипра.

Сборная Хорватии

Команда Златко Далича взяла провальный старт в отборочной кампании грядущего мундиаля. В Любляне она потерпела минимальное поражение 0:1 от хозяев поля – команды Словении.

Эта неудача продлило череду провалов «клетчатых», которая началась у них еще осенью прошлого года в Лиге наций УЕФА. В группе 3 дивизиона А балканцы довольствовались одной победой при 5 поражениях. При этом тремя неудачами они закрыли турнир. В результате, имея в активе 3 очка, хорватская дружина заняла третью итоговую позицию, сумев опередить шведов за счет лучших дополнительных показателей. Этот факт помог коллективу Далича сохранить за собой место в дивизиона А турнира.

Не лишним будет заметить, что сборная Хорватии является участником предстоящего Евро-2020. Она еще осенью 2019 года стала победительницей отборочной группы Е, набрав в 8 матча (5 побед, 2 ничьи, 1 поражение) 17 очков.

Сборная Кипра

Коллектив греческого специалиста Николаоса Костеноглу в стартовом поединке отборочного турнира ЧМ-2022 приняла на своем поле сборную Словакии. Силы команд оказались равными, и они разошлись миром – ничья 0:0.

Осенью 2020 года киприоты показали не убедительные результаты в группе 1 дивизиона С Лиги наций УЕФА. Начав борьбу с трех поражений, они затем сыграли 0:0 с Азербайджаном, переиграли 2:1 Люксембург, но затем разгромно проиграли Черногории (0:4). Это позволило островитянам с 4-мя набранными пунктами замкнуть квартет. Теперь весной 2022 года Кипр ждут два стыковых матча со сборной Эстонии за право сохранить за собой место в дивизионе С, а не уйти вниз, в дивизион D.

К слову, в квалификации Евро-2020 киприоты стали четвертыми в группе I. Они в 10 матчах трижды победили, один раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений. Имея в активе 10 очков, они расположились в итоговой таблице позади сборных Бельгии (30 очков), России (24 пункта) и Шотландии (15 очков).

История встреч

Сборные провели между собой лишь один товарищеский поединок. В сентября 2014 года хорваты обыграли киприотов со счетом 2:0.

Ориентировочные составы:

Хорватия: Ливакович, Уремович, Ловрен, Чалета-Цар, Баришич, Модрич, Брозович, Брекало, Влашич, Перишич, Крамарич.

Кипр: Деметрис, Лайфис, Сотериу, Кусулос, Иоанну, Кастанос, Артиматас, Антониу, Питтас, Папулис, Сотириу.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят хозяева, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.16 по линии Parimatch.

27 марта, суббота