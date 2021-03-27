В группе H отбора ЧМ-2022 Россия в домашних стенах с минимальным преимуществом одолела Словению, дублем отличился Дзюба.
События матча
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Йосип Иличич (Словения).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Дзюба (Россия).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Дзюба (Россия).
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Источник — Sport.ua
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