Черногория
4 : 1
Гибралтар
27.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дубль Дзюбы принес России победу над Словенией

Черногория одолела Гибралтар

  • 27.03.2021 18:02
  • 2089 просмотров
  • 17 комментариев
Дубль Дзюбы принес России победу над Словенией
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Дзюба

Состоялись два матча второго тура отбора ЧМ-2022. 
 
В группе H Россия в домашних стенах с минимальным преимуществом одолела Словению, дублем отличился Дзюба.
 
В группе G Черногория без особых проблем одолела Гибралтар, но все же пропустила один гол с пенальти.
 
Квалификация ЧМ-2022, 2-й тур

Группа H

Россия – Словения – 2:1
Голы: 1:0 – 26 Дзюба, 2:0 – 35 Дзюба, 2:1 – 36 Иличич.

Группа G

Черногория – Гибралтар – 4:1
Голы: 1:0 – 25 Бечирай, 1:1 – 30, пенальти Стайч, 2:1 – 43 Симич, 3:1 – 52 Томашевич, 4:1 – 80 Йоветич.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 27.03.2021 19:36
    0
    Bismuth, 27.03.2021 19:22
    У нас типа 2 решающих матча против Франции. Надеюсь.
    А в этой группе 6 решающих матчей у каждой команды из четырёх.
    Осознай.
    Судя по первому матчу у России 10 матчей решающих, ты забыл про Кипр и Мальту. Но Словению с 62 места, даже ниже финнов, записывать в те, кто на что-то претендует только истинно скрепный мог.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 27.03.2021 19:35
    0
    Bismuth, 27.03.2021 19:17
    Да, гыгы. Второму против первого трудно.
    А тут пулька четырёх первых! Врубись в тему,
    а не долдонь прописные истины.
    Чучело, какая пулька? Ты коэфы перед матчем видел? Блин, когда ватные отбросы попробуют хотя бы чуть-чуть свои высеры ставками подтверждать? За месяц бы с голоду передохли и сайт очистился бы от тупости.
    Ссылка
    Egor1510
    online
      Egor1510, 27.03.2021 19:35
    -1
    Приятно читать когда у кастрюль пердаки горят))😀
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 27.03.2021 19:33
    0
    Bismuth, 27.03.2021 19:22
    У нас типа 2 решающих матча против Франции. Надеюсь.
    А в этой группе 6 решающих матчей у каждой команды из четырёх.
    Осознай.
    Що ти морозиш, в збірної України всі матчі напружені, окрім можливо Казахстану. Я б наприклад волів грати проти суперників РФ по групі, ніж Франції і тд. Але так склався жереб і будем боротись за вихід...
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 27.03.2021 19:24
    0
    Францію - чемпіона світу, в цьому переліку звичайно ти пропустив, все зрозуміло ))
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 27.03.2021 19:22
    0
    Local78, 27.03.2021 19:11
    З групи виходить команда з першого місця і боротись за це місце важче з топовою командою, ніж 4 приблизно рівними, це ж так очевидно.
    У нас типа 2 решающих матча против Франции. Надеюсь.
    А в этой группе 6 решающих матчей у каждой команды из четырёх.
    Осознай.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 27.03.2021 19:17
    -1
    Milan1990, 27.03.2021 19:15
    Ну конечно, россии значительно легче было бы выйти из группы, если бы вместо Словении Германия была, к примеру)))) Где такие эксперты берутся)))
    Да, гыгы. Второму против первого трудно.
    А тут пулька четырёх первых! Врубись в тему,
    а не долдонь прописные истины.
    Ссылка
    Milan1990
    online
      Milan1990, 27.03.2021 19:15
    +1
    Bismuth, 27.03.2021 18:56
    Ты гонишь? Это группа как раз тем и сложна, что 4 команды - примерного одного уровня. Да и Кипр не подарок дома.
    Ну конечно, россии значительно легче было бы выйти из группы, если бы вместо Словении Германия была, к примеру)))) Где такие эксперты берутся)))
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 27.03.2021 19:11
    -2
    Bismuth, 27.03.2021 18:56
    Ты гонишь? Это группа как раз тем и сложна, что 4 команды - примерного одного уровня. Да и Кипр не подарок дома.
    З групи виходить команда з першого місця і боротись за це місце важче з топовою командою, ніж 4 приблизно рівними, це ж так очевидно.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 27.03.2021 19:02
    -1
    Что вы хотели от тренера с фамилией Кек?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 27.03.2021 18:57
    +1
    Вербича не хватило, он бы кацам сто пудово положили. Иличич просто зверь, крутил лаптеногих только так, а вот партнеры у него дно, был бы Беня сто пудов бы другому игра закончилась бы
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 27.03.2021 18:56
    -1
    Local78, 27.03.2021 18:50
    Словенці після важкої перемоги над хорватами, були менш свіжіші за суперників після Мальти. Ця група H і F, самі найслабші, жодної топової команди...
    Ты гонишь? Это группа как раз тем и сложна, что 4 команды - примерного одного уровня. Да и Кипр не подарок дома.
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 27.03.2021 18:50
    +1
    Словенці після важкої перемоги над хорватами, були менш свіжіші за суперників після Мальти. Ця група H і F, самі найслабші, жодної топової команди...
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 27.03.2021 18:32
    -4
    Дрочер забил дважды. Это сколько же рашка Словении бабла отвалила?
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 27.03.2021 18:32
    +5
    Bismuth, 27.03.2021 18:08
    Не видел как хорваты проиграли словенцам. Но в Сочи это был мынай с Иличичем. Ещё и Облак был не атлетиком. Эрэфэ абы шо и опять один Дзюбка как Пеле сыграл. Как ему дали обыгрывать мяч 4 раза перед вторым голом? Думаю хРВаты своё наверстают.
    Первый гол не видел, а по второму: - Дзюба конечно кабан, но и защитники ведь тоже не дети, по моменту должны были уверено не дать нанести удар. Ну а гол Иличича - конфетка, чем то гол Гризмана напомнил, но еще и с более трудного положения. А так, по игре России - могут быть первыми, а могут и четвертыми Словакия тоже претендент на выход из группы.
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 27.03.2021 18:14
    -6
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 27.03.2021 18:08
    +2
    Не видел как хорваты проиграли словенцам. Но в Сочи это был мынай с Иличичем. Ещё и Облак был не атлетиком. Эрэфэ абы шо и опять один Дзюбка как Пеле сыграл. Как ему дали обыгрывать мяч 4 раза перед вторым голом? Думаю хРВаты своё наверстают.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 27.03.2021 18:32
    +5
    Bismuth, 27.03.2021 18:08
    Не видел как хорваты проиграли словенцам. Но в Сочи это был мынай с Иличичем. Ещё и Облак был не атлетиком. Эрэфэ абы шо и опять один Дзюбка как Пеле сыграл. Как ему дали обыгрывать мяч 4 раза перед вторым голом? Думаю хРВаты своё наверстают.
    Первый гол не видел, а по второму: - Дзюба конечно кабан, но и защитники ведь тоже не дети, по моменту должны были уверено не дать нанести удар. Ну а гол Иличича - конфетка, чем то гол Гризмана напомнил, но еще и с более трудного положения. А так, по игре России - могут быть первыми, а могут и четвертыми Словакия тоже претендент на выход из группы.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 27.03.2021 18:08
    +2
    Не видел как хорваты проиграли словенцам. Но в Сочи это был мынай с Иличичем. Ещё и Облак был не атлетиком. Эрэфэ абы шо и опять один Дзюбка как Пеле сыграл. Как ему дали обыгрывать мяч 4 раза перед вторым голом? Думаю хРВаты своё наверстают.
    Ссылка
    Milan1990
    online
      Milan1990, 27.03.2021 19:15
    +1
    Bismuth, 27.03.2021 18:56
    Ты гонишь? Это группа как раз тем и сложна, что 4 команды - примерного одного уровня. Да и Кипр не подарок дома.
    Ну конечно, россии значительно легче было бы выйти из группы, если бы вместо Словении Германия была, к примеру)))) Где такие эксперты берутся)))
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 27.03.2021 18:57
    +1
    Вербича не хватило, он бы кацам сто пудово положили. Иличич просто зверь, крутил лаптеногих только так, а вот партнеры у него дно, был бы Беня сто пудов бы другому игра закончилась бы
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 27.03.2021 18:50
    +1
    Словенці після важкої перемоги над хорватами, були менш свіжіші за суперників після Мальти. Ця група H і F, самі найслабші, жодної топової команди...
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 27.03.2021 19:36
    0
    Bismuth, 27.03.2021 19:22
    У нас типа 2 решающих матча против Франции. Надеюсь.
    А в этой группе 6 решающих матчей у каждой команды из четырёх.
    Осознай.
    Судя по первому матчу у России 10 матчей решающих, ты забыл про Кипр и Мальту. Но Словению с 62 места, даже ниже финнов, записывать в те, кто на что-то претендует только истинно скрепный мог.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 27.03.2021 19:35
    0
    Bismuth, 27.03.2021 19:17
    Да, гыгы. Второму против первого трудно.
    А тут пулька четырёх первых! Врубись в тему,
    а не долдонь прописные истины.
    Чучело, какая пулька? Ты коэфы перед матчем видел? Блин, когда ватные отбросы попробуют хотя бы чуть-чуть свои высеры ставками подтверждать? За месяц бы с голоду передохли и сайт очистился бы от тупости.
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 27.03.2021 19:33
    0
    Bismuth, 27.03.2021 19:22
    У нас типа 2 решающих матча против Франции. Надеюсь.
    А в этой группе 6 решающих матчей у каждой команды из четырёх.
    Осознай.
    Що ти морозиш, в збірної України всі матчі напружені, окрім можливо Казахстану. Я б наприклад волів грати проти суперників РФ по групі, ніж Франції і тд. Але так склався жереб і будем боротись за вихід...
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 27.03.2021 19:24
    0
    Францію - чемпіона світу, в цьому переліку звичайно ти пропустив, все зрозуміло ))
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 27.03.2021 19:22
    0
    Local78, 27.03.2021 19:11
    З групи виходить команда з першого місця і боротись за це місце важче з топовою командою, ніж 4 приблизно рівними, це ж так очевидно.
    У нас типа 2 решающих матча против Франции. Надеюсь.
    А в этой группе 6 решающих матчей у каждой команды из четырёх.
    Осознай.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности