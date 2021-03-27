Дубль Дзюбы принес России победу над Словенией

Состоялись два матча второго тура отбора ЧМ-2022.
В группе H Россия в домашних стенах с минимальным преимуществом одолела Словению, дублем отличился Дзюба.
В группе G Черногория без особых проблем одолела Гибралтар, но все же пропустила один гол с пенальти.
Квалификация ЧМ-2022, 2-й тур
Группа H
Россия – Словения – 2:1
Голы: 1:0 – 26 Дзюба, 2:0 – 35 Дзюба, 2:1 – 36 Иличич.
Группа G
Черногория – Гибралтар – 4:1
Голы: 1:0 – 25 Бечирай, 1:1 – 30, пенальти Стайч, 2:1 – 43 Симич, 3:1 – 52 Томашевич, 4:1 – 80 Йоветич.
Источник — Sport.ua
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А в этой группе 6 решающих матчей у каждой команды из четырёх.
Осознай.
А тут пулька четырёх первых! Врубись в тему,
а не долдонь прописные истины.
А в этой группе 6 решающих матчей у каждой команды из четырёх.
Осознай.
А в этой группе 6 решающих матчей у каждой команды из четырёх.
Осознай.
А тут пулька четырёх первых! Врубись в тему,
а не долдонь прописные истины.
А в этой группе 6 решающих матчей у каждой команды из четырёх.
Осознай.
А тут пулька четырёх первых! Врубись в тему,
а не долдонь прописные истины.
А в этой группе 6 решающих матчей у каждой команды из четырёх.
Осознай.
А в этой группе 6 решающих матчей у каждой команды из четырёх.
Осознай.
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