Дубль Дзюбы принес России победу над Словенией

Состоялись два матча второго тура отбора ЧМ-2022.



В группе H Россия в домашних стенах с минимальным преимуществом одолела Словению, дублем отличился Дзюба.



В группе G Черногория без особых проблем одолела Гибралтар, но все же пропустила один гол с пенальти.



Квалификация ЧМ-2022, 2-й тур

Группа H

Россия – Словения – 2:1

Голы: 1:0 – 26 Дзюба, 2:0 – 35 Дзюба, 2:1 – 36 Иличич.

Группа G

Черногория – Гибралтар – 4:1

Голы: 1:0 – 25 Бечирай, 1:1 – 30, пенальти Стайч, 2:1 – 43 Симич, 3:1 – 52 Томашевич, 4:1 – 80 Йоветич.

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