В субботу, 27-го марта, в Сочи на стадионе «Фишт» в рамках матча второго тура группового этапа квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре сборная России примет команду Словении. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Россия и Словения сейчас возглавляют группу Н. В их активе по три очка. У Словакии и Кипра по одному пункту, а Хорватия и Мальта не имеют зачетных баллов. Достаточно ровная группа, в которой нет явного фаворита и борьбу за путевку на Мундиаль должны повести сразу четыре команды. Борьба за первое место обещает быть интересной.

Россия

Подопечные Станислава Черчесова начали отбор с гостевой победы над Мальтой (3:1). Конечно, другого результата в той игре никто и не ждал. Несмотря на статус явного фаворита, россияне испытали трудности в игре с мальтийцами. По игре нельзя сказать, что все было неоднозначно. Когда счет стал 2:1, то и вовсе «запахло жареным», но Россия смогла довести игру до победы. Отличились в той игре Артем Дзюба, Марио Фернандес и Александр Соболев.

До победы над Мальтой у россиян была шестиматчевая серия без побед. В товарищеских матчах они проиграли Швеции и сыграли вничью с Молдовой, а в поединках Лиги наций поделили очки с Турцией и Венгрией, а также проиграли той же Турции и Сербии. Особенно всем запомнилось поражение от сербов со счетом 0:5. В итоге команда Черчесова завершила выступление в Лиге наций на втором месте и осталась в Лиге В.

На Евро-2020 Россия вышла достаточно уверенно, заняв второе место в группе с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино. На континентальном форуме «трехцветные» сыграют против той же Бельгии, Финляндии и Дании. Фаворитами своей группы они точно не будут. А вот в матче со Словенией россияне будут играть в ранге фаворитов, хотя думается, что встречаются равные команды.

Словения

Словенцы стартовали в отборе с сенсационной победы над Хорватией. Гол Санди Ловрича принес команде Матьяжа Кека три очка. Этой победой Словения запутала ситуацию в группе, поскольку до игры большинство считали, что хорваты будут явными фаворитами, но оказалось, что не все так однозначно.

Словения сейчас имеет серию из девяти матчей без поражений и будут делать все, чтобы в матче с Россией она не прервалась. Ян Облак и компания заняли уверенное первое место в группе Лиги С Лиги наций с Грецией, Косово и Молдовой и пробились в Лигу В. Они не проиграли ни одной игры и пропустили лишь один мяч. Оборона у словенцев на уровне.

На Евро-2020 словенцы не попали, став лишь четвертыми в группе с Польшей, Австрией, Северной Македонией, Израилем и Мальтой.

История встреч

Соперники встречались между собой пять раз. Пока у них паритет – по две победы и одна ничья. Общий счет – 7:6 в пользу России. Правда, последний раз команды играли еще в далеком 2009 году в стыковых матчах на ЧМ-2010. Тогда словенцы за счет гола на выезде вышли на Мундиаль.

Ориентировочные составы:

Россия: Шунин, Караваев, Джикия, Семенов, Фернандес, Миранчук, Кузяев, Ахметов, Головин, Жемалетдинов, Дзюба.

Словения: Облак, Стоянович, Блажич, Мевля, Балковец, Бийол, Ловрич, Куртич, Иличич, Бохар, Спорар.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится вничью, а потому нашей ставкой будет позиция – Х с коэффициентом 3.35 по линии Parimatch.

27 марта, суббота