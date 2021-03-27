Андрей ШЕВЧЕНКО: «Сейчас уже не время для экспериментов»

Наставник сборной Украины – о матче против Финляндии

  • 27.03.2021 18:33
  • 3953 просмотра
  • 3 комментария
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Сейчас уже не время для экспериментов»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию накануне матча отбора на ЧМ-2022 против Финляндии (28 марта):

- Прежде всего, очень приятно снова сыграть в Киеве. Нам будет не хватать полных трибун «Олимпийского». Но все равно хочу поблагодарить фанатов. Нам важна ваша поддержка.

- Артем Довбик не летал во Францию, готовился к матчу здесь. Есть вероятность того, что завтра мы его увидим?
- Мы проведем сегодняшнюю тренировку, посмотрим, в каком состоянии ребята. У нас достаточная скамейка. Уже сегодня определимся с той группой игроков, которые попадут завтра в заявку. Довбик – один из игроков, которые сейчас готовятся к матчу. Решение мы примем потом.

- Дмитрия Ризныка не было в заявке на матч с Францией. Какова вероятность того, что и ближайшие два матча он пропустит?
- Мы вызвали большое количество игроков, в том числе больше вратарей. Это непростая задача – оставлять игроков вне заявки. Решение я буду принимать сегодня вечером. Я доволен игрой команды, и вратарь сыграл очень хорошо. Сегодня вечером нужно будет принять решение.

- Во время предыдущего цикла матчей сборной вы дали шанс каждому из вратарей. Не планируете ли сегодня сделать то же самое? Или сейчас уже не время для экспериментов?
- Однозначно вы правы, сейчас уже не время для экспериментов. Для этого есть товарищеские матчи. Сейчас мы будем выбирать лучшего игрока, который лучше готов и в лучшей психологической форме.

- Предыдущие два матча со сборной Финляндией закончились победами, но они были непростыми. Сейчас у команды очень непростой график матчей, важно, чтобы игроки не насобирали перебор желтых карточек. Будет ли завтра больше осторожной игры, без карточек?
- Сборная Финляндии заслуживает очень большого внимания и уважения. Эта команда показывает очень хорошие результаты на протяжении нескольких лет, они прошли квалификацию и попали на Евро-2020. Это сбалансированная команда, в которой много хороших исполнителей.

Мы относимся к ней серьезно, знаем их сильные стороны. У нас есть план на игру, мы понимаем, что матч будет непростым, мы это понимаем и знаем. По своему опыту я знаю, что в таком матче будет много борьбы и единоборств. И кто выиграет больше борьбы – тот будет ближе к успеху.

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Источник — YouTube

(16 голосов)

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Комментарии
    M@Ks7777⚒
    online
      M@Ks7777⚒, 27.03.2021 19:06
    -4
    MamiX, 27.03.2021 19:00
    Шапаренко был игроком матча https://footballua.tv/news/98736-nikolay-shaparenko-obladatel-priza-lev-mat
    chu-v-poedinke-franciya-ukraina
    Ну ты там с подвала 10000 раз проголосовал ,да шпротина тупая
    Ссылка
    MamiX
      MamiX, 27.03.2021 19:00
    0
    Шапаренко был игроком матча https://footballua.tv/news/98736-nikolay-shaparenko-obladatel-priza-lev-mat
    chu-v-poedinke-franciya-ukraina
    Ссылка
    M@Ks7777⚒
    online
      M@Ks7777⚒, 27.03.2021 18:53
    -3
    Видно в Шеве увереность ,настроены отлично на финов,2-0,3-1 должны выиграть уверенно,Шеве респект что лучшего игрока матча с Французами Матвиенко привёл с собой
    Ссылка
    MamiX
    online
      MamiX, 27.03.2021 19:00
    0
    Шапаренко был игроком матча https://footballua.tv/news/98736-nikolay-shaparenko-obladatel-priza-lev-mat
    chu-v-poedinke-franciya-ukraina
    Ссылка
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