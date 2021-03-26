Получив положительный результат на старте отбора во Франции (1:1), сборная Украины вернулась из теплого Парижа в более свежие погодные условия на родной земле.

После прилета в Киев национальная команда провела вечернюю тренировку, которая прошла на поле НТК им. В. Банникова. В занятии приняли участие все 29 игроков, находящихся в расположении сине-желтых – со сборной воссоединился Артем Довбик, который тренировался индивидуально, пока команда летала во Францию.

ВИДЕО. Дневник сборной: день 4. Возвращение из Парижа в Киев