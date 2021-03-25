Получив положительный результат на старте отбора во Франции (1:1), сборная Украины вернулась с по-весеннему теплого Парижа в более свежие погодные условия на родной земле.

После прилета в Киев национальная команда провела в отеле «Опера» буквально две послеобеденных часа и выехала на вечернюю тренировку, которая, как и два первых в начале сбора в столице Украины, прошла на поле НТК им. В. Банникова. В занятии приняли участие все 29 игроков, находящихся в расположении сине-желтых – сегодня со сборной воссоединился Артем Довбик, который тренировался индивидуально, пока команда летала во Францию.

Послематчевое тренировки ребята традиционно провели в разных группах: игроки стартового состава вчерашнего поединка занимались с тренером по физподготовке Иваном Баштовым, остальные (в том числе трое исполнителей, которые вышли на замену) работали с Андреа Адзалином. Вчера после матча эта группа провела интенсивное получасовое занятие на поле «Стад де Франс» под руководством итальянского специалиста: тренерский штаб заботится, чтобы весь состав был в физическом тонусе.

Сегодня на тренировке состоялись игровые серии, которые позволяют футболистам выполнять необходимый объем работы. А уже завтра начнется непосредственная подготовка ко второму матчу мартовского сбора – против команды Финляндии. В течение дня исполнители будут теоретическое занятие, а вечером будут нарабатывать предложенные тренерским штабом игровые схемы на газоне хорошо знакомого НТК им. В. Банникова. К игре с финнами остается три дня.

ФОТО. Сборная Украины вернулась в Киев и провела тренировку