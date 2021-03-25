ФОТО. Сборная Украины вернулась в Киев и провела тренировку

С командой воссоединился Артем Довбик, который тренировался индивидуально

  • 25.03.2021 23:23
  • 1467 просмотров
  • 9 комментариев
ФОТО. Сборная Украины вернулась в Киев и провела тренировку
© УАФ

Получив положительный результат на старте отбора во Франции (1:1), сборная Украины вернулась с по-весеннему теплого Парижа в более свежие погодные условия на родной земле.

После прилета в Киев национальная команда провела в отеле «Опера» буквально две послеобеденных часа и выехала на вечернюю тренировку, которая, как и два первых в начале сбора в столице Украины, прошла на поле НТК им. В. Банникова. В занятии приняли участие все 29 игроков, находящихся в расположении сине-желтых – сегодня со сборной воссоединился Артем Довбик, который тренировался индивидуально, пока команда летала во Францию.

Послематчевое тренировки ребята традиционно провели в разных группах: игроки стартового состава вчерашнего поединка занимались с тренером по физподготовке Иваном Баштовым, остальные (в том числе трое исполнителей, которые вышли на замену) работали с Андреа Адзалином. Вчера после матча эта группа провела интенсивное получасовое занятие на поле «Стад де Франс» под руководством итальянского специалиста: тренерский штаб заботится, чтобы весь состав был в физическом тонусе.

Сегодня на тренировке состоялись игровые серии, которые позволяют футболистам выполнять необходимый объем работы. А уже завтра начнется непосредственная подготовка ко второму матчу мартовского сбора – против команды Финляндии. В течение дня исполнители будут теоретическое занятие, а вечером будут нарабатывать предложенные тренерским штабом игровые схемы на газоне хорошо знакомого НТК им. В. Банникова. К игре с финнами остается три дня.

ФОТО. Сборная Украины вернулась в Киев и провела тренировку

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(3 голоса)

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Комментарии
    MaD__Mole⚒
    online
      MaD__Mole⚒, 26.03.2021 00:22
    0
    Panda1818, 26.03.2021 00:15
    Респект твоим врачам. Уже слова в полноценные предложения научился собирать
    Что панда 🐼,поджёг я тебе пердище что по всему с йту за мной носишься как угорелый ,ну Скули Скули панда
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 26.03.2021 00:19
    -1
    pavelka, 26.03.2021 00:10
    Мораешкенко и Морлосенко в состав
    Максимка777, который копирует чужие аккаунты, старые негры в сборной не нужны
    Ссылка
    Panda1818
    online
      Panda1818, 26.03.2021 00:15
    0
    MaD__Mole⚒, 25.03.2021 23:55
    Удачи Команда номер 1 нужно две победы в двух матчах ,то ничья с чемпионами мира будет ничего не значить !!Верим в команду
    Респект твоим врачам. Уже слова в полноценные предложения научился собирать
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 26.03.2021 00:10
    -2
    Мораешкенко и Морлосенко в состав
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 26.03.2021 00:08
    -2
    Страну Suomi выносить надо 5-0
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 26.03.2021 00:08
    -1
    Страну Suomi выносить надо 5-0
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 26.03.2021 00:02
    +3
    Наша сборная самая лучшая Удачи, ждём новых побед, теперь, как никогда, команда стала ещё сильнее👍🔥⚽
    Ссылка
    MaD__Mole⚒
    online
      MaD__Mole⚒, 25.03.2021 23:55
    +3
    Удачи Команда номер 1 нужно две победы в двух матчах ,то ничья с чемпионами мира будет ничего не значить !!Верим в команду
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 25.03.2021 23:42
    +3
    Тільки перемога над Фінляндією.!!!
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 26.03.2021 00:02
    +3
    Наша сборная самая лучшая Удачи, ждём новых побед, теперь, как никогда, команда стала ещё сильнее👍🔥⚽
    Ссылка
    MaD__Mole⚒
    online
      MaD__Mole⚒, 25.03.2021 23:55
    +3
    Удачи Команда номер 1 нужно две победы в двух матчах ,то ничья с чемпионами мира будет ничего не значить !!Верим в команду
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 25.03.2021 23:42
    +3
    Тільки перемога над Фінляндією.!!!
    Ссылка
    MaD__Mole⚒
    online
      MaD__Mole⚒, 26.03.2021 00:22
    0
    Panda1818, 26.03.2021 00:15
    Респект твоим врачам. Уже слова в полноценные предложения научился собирать
    Что панда 🐼,поджёг я тебе пердище что по всему с йту за мной носишься как угорелый ,ну Скули Скули панда
    Ссылка
    Panda1818
    online
      Panda1818, 26.03.2021 00:15
    0
    MaD__Mole⚒, 25.03.2021 23:55
    Удачи Команда номер 1 нужно две победы в двух матчах ,то ничья с чемпионами мира будет ничего не значить !!Верим в команду
    Респект твоим врачам. Уже слова в полноценные предложения научился собирать
    Ссылка
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