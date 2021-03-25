Италия начала отбор на ЧМ-2022 с победы на Северной Ирландией

Сегодня сборная Италии начала отборочную кампанию к чемпионату мира-2022 с уверенной домашней победы над Северной Ирландией. Оба гола подопечные Роберто Манчини забили уже в первом тайме.

Италия – Северная Ирландия – 2:0

Голы: Берарди 14, Иммобиле 39

Италия – Доннарумма, Эмерсон (Спинаццола, 75), Флоренци, Бонуччи, Кьеллини, Пеллегрини (Барелла, 64), Локателли (Пессина, 84), Берарди (Кьеза, 75), Верратти, Инсинье (Грифо, 84), Иммобиле.

Северная Ирландия – Пикок-Фаррелл, Кэткарт, Смит, Даллас, Дж. Эванс, К. Эванс (Сэвилл, 46), Макнейр, Дэвис, Маккэнн (Томпсон, 78), Уайт (Лэйвери, 64), Мадженнис (Лаферти, 78).

Предупреждение: Сэвилл (47).

Ранее в еще одном матче отборочной Группы С Швейцария на выезде обыграла Болгарию.