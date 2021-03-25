Италия
2 : 0
Северная Ирландия
25.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Италия начала отбор на ЧМ-2022 с победы на Северной Ирландией

«Скуадра Адзурра» решила исход встречи уже в первом тайме

  • 25.03.2021 23:36
  • 133 просмотра
  • 1 комментарий
Италия начала отбор на ЧМ-2022 с победы на Северной Ирландией
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня сборная Италии начала отборочную кампанию к чемпионату мира-2022 с уверенной домашней победы над Северной Ирландией. Оба гола подопечные Роберто Манчини забили уже в первом тайме.

Италия – Северная Ирландия – 2:0
Голы: Берарди 14, Иммобиле 39

Италия – Доннарумма, Эмерсон (Спинаццола, 75), Флоренци, Бонуччи, Кьеллини, Пеллегрини (Барелла, 64), Локателли (Пессина, 84), Берарди (Кьеза, 75), Верратти, Инсинье (Грифо, 84), Иммобиле.

Северная Ирландия – Пикок-Фаррелл, Кэткарт, Смит, Даллас, Дж. Эванс, К. Эванс (Сэвилл, 46), Макнейр, Дэвис, Маккэнн (Томпсон, 78), Уайт (Лэйвери, 64), Мадженнис (Лаферти, 78).

Предупреждение: Сэвилл (47).

Ранее в еще одном матче отборочной Группы С Швейцария на выезде обыграла Болгарию.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Saar
    online
      Saar, 25.03.2021 23:49
    0
    Браво, Скуадра! Дивився цей матч. Італія!!🍾🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 25.03.2021 23:49
    0
    Браво, Скуадра! Дивився цей матч. Італія!!🍾🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹
    Ссылка
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