Квинтету C также предстоит в скором времени приступить к процессу квалификации на чемпионат мира-2022. И уже первый тур этой особой по количеству участников группы подарит нам противостояние, которое способно обозначить тон всей дальнейшей борьбы за единственную прямую путевку на мундиаль. Италия на своем поле будет принимать Северную Ирландию, которая не самым лучшим образом провела несколько предыдущих циклов, но всегда отмечалась неуступчивостью характера.

Италия

Пропуск чемпионата мира образца 2018 года стал для итальянского футбола наиболее мощной пощечиной за период последних нескольких лет. Этот фактор, в частности, стал причиной такого явления, как отсутствие у подопечных Роберто Манчини поражений вот уже почти три года. Во втором в истории розыгрыше Лиги наций итальянцы ураганом пронеслись по своим соперникам, и теперь ждут продолжения банкета в полуфинале плей-офф против Испании. При этом «Скуадра Адзурра» сумела без потерь очков пройти квалификацию к Евро-2020, что лишь доказывает тот факт, что сборная Италии сейчас попросту компенсирует один выпавший из жизни турнир.



Очевидно, что данная квалификация на чемпионат мира станет для команды Манчини тем самым мерилом качества работы, которую они проводили над своей игрой все эти годы. Группа у итальянцев, на первый взгляд, не такая уже и сложная, однако расслабляться от этого факта и точно не стоит. Равно как и не стоит забывать, что от меньшего количества соперников удельный вес каждого матча возрастает в соответствующих пропорциях.

Северная Ирландия

Коллектив Айана Баракло ранее неудачно оказался в достаточно сильной группе при квалификации на Евро-2020, поэтому в борьбе против Германии и Нидерландов пролетел мимо грядущего форума, после чего еще и оформил вылет из дивизиона B Лиги наций УЕФА в противостояниях против Австрии, Румынии и Норвегии. На этом фоне достаточно очевидным является вопрос о способностях команды хоть что-то предложить достаточно серьезным конкурентам в лице Италии и Швейцарии.



Не особо помогает ситуации вокруг судьбы «зелено-белой армии» также и тот факт, что им приходится стартовать с матча против одного из прямых конкурентов, да еще и на его поле. Однако, это все равно дает северо-ирландцам определенное пространство для маневра. Так или иначе, но очередные ключевые матчи – против Швейцарии – пройдут для них уже в осенней части сезона.

Статистика

Предыдущая встреча между командами в 2011 году проходила на поле Италии, и завершилась победой «Скуадры Адзурры» со счетом 3:0.

Италия не отпускает соперников после домашних для нее поединков без пропущенных мячей уже почти три года.

В то же самое время, Северная Ирландия давно не обыгрывала высококлассные команды в рамках гостевого противостояния.

Ориентировочные составы

Италия: Доннарумма – Эмерсон, Кьеллини, Бонуччи, Флоренци – Инсинье, Верратти, Барелла – Кьеза, Иммобиле, Бернардески.

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл – Фергюссон, Дж. Эванс, Кэткарт, Даллас – Макнейр – Дэвис, К. Эванс, Сэвилл – Лафферти, Мадженнис.

Прогноз на матч

Мы считаем, что в данном поединке итальянцы обеспечат себе необходимый результат, но при этом не будут особо громить своего соперника. В таких условиях, ставка «Италия забьет 2 или 3 гола: да» за 1,98 от Favbet выглядит достойным предложением.



25 марта, четверг