Италия – Северная Ирландия – 2:0. Берарди и Иммобиле. Видео голов и обзор

В Европе началась квалификация к чемпионату мира 2022.
Смотрите видеообзор матча Италия – Северная Ирландия – 2:0.
Голы: Берарди, 14, Иммобиле, 39.
События матча
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Италия).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Доменико Берарди (Италия).
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Источник — Sport.ua
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