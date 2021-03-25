Болгария
1 : 3
Швейцария
25.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Швейцария уверенно обыграла Болгарию в отборе на ЧМ-2022

Состоялся первый матч в Группе С

  • 25.03.2021 21:02
  • 391 просмотр
  • 1 комментарий
Швейцария уверенно обыграла Болгарию в отборе на ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня матчем Болгария – Швейцария стартовал отборочный турнир на чемпионат мира-2022 в Группе С зоны УЕФА. Швейцарцы одержали уверенную выездную победу.

Болгария 1:3 Швейцария
Голы: 0:1 – 7 Эмболо, 0:2 – 10 Сеферович, 0:3 – 13 Цубер, 1:3 – 46 Десподов.

Также сегодня в Группе С состоится матч Италия - Северная Ирландия. Он начнется в 21:45 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.03.2021 21:06
    +1
    Эх тридарасы, тридарасы, шоб вам тоже технарь упал где-то.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.03.2021 21:06
    +1
    Эх тридарасы, тридарасы, шоб вам тоже технарь упал где-то.
    Ссылка
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