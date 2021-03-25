Швейцария уверенно обыграла Болгарию в отборе на ЧМ-2022

Сегодня матчем Болгария – Швейцария стартовал отборочный турнир на чемпионат мира-2022 в Группе С зоны УЕФА. Швейцарцы одержали уверенную выездную победу.

Болгария 1:3 Швейцария

Голы: 0:1 – 7 Эмболо, 0:2 – 10 Сеферович, 0:3 – 13 Цубер, 1:3 – 46 Десподов.

Также сегодня в Группе С состоится матч Италия - Северная Ирландия. Он начнется в 21:45 по Киеву.