Болгария
1 : 3
Швейцария
25.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Болгария – Швейцария – 1:3. Видео голов и обзор матча

Уверенная выездная победа швейцарцев

  • 25.03.2021 22:11
  • 371 просмотр
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Болгария – Швейцария – 1:3. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня сборная Швейцарии в первом туре отбора на ЧМ-2022 на выезде обыграла Болгарию 3:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча
46' ГОЛ ! Мяч забил Кирил Десподов (Болгария).
13' ГОЛ ! Мяч забил Джердан Шакири (Швейцария).
10' ГОЛ ! Мяч забил Харис Сеферович (Швейцария).
7' ГОЛ ! Мяч забил Брель Эмболо (Швейцария).
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Источник — Sport.ua

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