Сегодня сборная Швейцарии в первом туре отбора на ЧМ-2022 на выезде обыграла Болгарию 3:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|46'
|ГОЛ ! Мяч забил Кирил Десподов (Болгария).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Джердан Шакири (Швейцария).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Харис Сеферович (Швейцария).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Брель Эмболо (Швейцария).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.