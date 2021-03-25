Во второй день отборочного раунда к чемпионату мира-2022 свой путь на международный форум начнет пара соседних с Украиной стран. В рамках секстета I сборные Польши и Венгрии не могут назвать себя явными фаворитами в борьбе за единственную путевку на мундиаль, ввиду присутствия англичан, однако именно во время их очных противостояний последующая турнирная борьба может получить более явные очертания.

Венгрия

«Волшебных мадьяр» нынче тренирует итальянский наставник Марко Росси, поэтому, по классическому обычаю родной для этого специалиста страны, внушительный акцент сборная Венгрии делает именно на поединки на своем поле. Это было отчетливо заметно во время предыдущей кампании Лиги наций, по ходу которой «красно-бело-зеленым» удалось в домашних поединках создать необходимый фундамент для выхода в дивизион A из достаточно ровной группы с турками, россиянами и сербами.



В пользу хозяев предстоящего поединка будет говорить также и тот факт, что ранее сделанная ставка на подрастающее поколение исполнителей начала давать свои первые плоды. Доминик Собослаи, Аттила и Адам Салаи, Петер Гулачи, Вилли Орбан – эти игроки нынче на слуху в футбольной Европе, и создают достаточно уверенный костяк своей команды с хорошей перспективой на этот отборочный цикл.

Польша

В то же самое время, явным преимуществом «бело-красных» будет уже подошедший к концу цикл формирования лидеров внутри команды, некоторые из которых, как Роберт Левандовски, например, уже достаточно долго удерживают планку лучшего футболиста на своей позиции не только в Европе, но и во всем мире. Однако тонкость ситуации для команды Паулу Соузы как раз и состоит в том, что ближайшие пару лет могут стать для них тем самым финальным аккордом текущего созыва футболистов национальной команды, поэтому и спрос с них будет куда серьезнее.



Стоит отметить, что «Белые орлы» в прошлом розыгрыше Лиги наций УЕФА показали себя достаточно уверенно на старте, в условиях группы с участием Италии, Нидерландов и Боснии и Герцеговины, однако провалили финальный отрезок в противостояниях с предписанными фаворитами, из-за чего так и не смогли побороться за выход в плей-офф. Польша и Венгрия будут представлены на Евро-2020, для подготовки к которому, в частности, будут использовать и этот отборочный цикл. Однако, группа «трехцветных» с Германией, Францией и Португалией выглядит просто «убийственной», поэтому полякам стоит серьезно быть готовым к тому, что венгры начнут подбираться к пику своей формы уже с первой игры 2021 года.

Статистика

Предыдущая встреча между командами была товарищеской и проходила на поле Польши, и завершилась победой «репрезентации» со счетом 2:1.

Венгрия показывает футбол высокого уровня на своем поле уже достаточно долгое время, и не отпускает соперников без пропущенного ими мяча вот уже почти три года.

Польша, в свою очередь, с командами «средней руки» играет на выезде достаточно успешно, но если ставки повышаются, то у «красно-белых» регулярно появляются определенные проблемы с достижением результата.

Ориентировочные составы

«Венгрия»: Гулачи – Хандья, Ланг, Ат. Салаи, Орбан, Ловренчич – Кальмар, Надь, Шигер, Р. Шаллаи – Ад. Салаи.

«Польша»: Фабиански – Рыбус, Глик, Крыховяк, Беднарек, Берешинський – Плахета, Зьелински, Шиманьски, Южвяк – Левандовски.

Прогноз на матч

Мы считаем, что в данном поединке можно ожидать упорную борьбу с голами с обеих сторон. В таких условиях, ставка «Тотал матча 2,5 / Обе команды забьют: бол. 2,5 / Да» за 2,65 от Favbet выглядит достойным предложением.

25 марта, четверг