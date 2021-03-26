В матче квалификации чемпионата мира-2022 сборная Венгрии на своем поле сыграла вничью с национальной командой Польши со счетом 3:3.
События матча
|90'
|Аттила Фиола (Венгрия) получает красную карточку.
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Польша).
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Вилли Орбан (Венгрия).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Камиль Юзвяк (Польша).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Кшиштоф Пёнтек (Польша).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Адам Салаи (Венгрия).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Роланд Шаллаи (Венгрия).
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Источник — Sport.ua
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