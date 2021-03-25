Англия отгрузила 5 мячей карлику, Левандовски спас Польшу от поражения

В Европе началась квалификация к чемпионату мира 2022. Первые поединки прошли в группе I.
Англия отгрузила 5 мячей карлику. Роберт Левандовски спас Польшу от поражения.
Квалификация ЧМ-2022
Группа I. 1 тур
Англия – Сан-Марино – 5:0
Голы: Уорд-Проуз, 14 (1:0). Калверт-Льюин, 21 (2:0). Стерлинг, 31 (3:0). Калверт-Льюин, 53 (4:0). Уоткинс, 83 (5:0).
Англия: Поуп, Коади, Стоунс (Триппьер, 46), Чилвелл, Джеймс (Мингс, 46), Уорд-Проуз, Лингард, Маунт (Фоуден, 46), Филлипс, Стерлинг (Беллингем, 46), Калверт-Льюин (Уоткинс, 63).
Сан-Марино: Э.Бенедеттини, Палацци, Бролли, М.Баттистини, Грандони (Чеккароли, 54), Росси, Голинуччи (М.Баттистини, 71), Лунадеи (д'Аддарио, 79), Хирш (Муларони, 55), Берарди (Джарди, 79), Н.Нанни.
Предупреждение: Мингс, 90+3.
Судья: Левников (Россия).
25 марта. Лондон. Стадион «Уэмбли».
Венгрия – Польша – 3:3
Голы: Шоллои, 6 (1:0). А.Солои, 53 (2:0). Пентек, 60 (2:1). Юзвяк, 61 (2:2). Орбан, 78 (3:2). Левандовски, 83 (3:3).
Венгрия: Гулачи, Орбан, Фиола, Хандья (Него, 66), Ат.Солои, Ловренчич (Ланг, 66), Кальмар (Шигер, 81), Надь, Кляйнхайслер, Шоллои (К.Варга, 72), А.Солои.
Польша: Щенсны, Берешиньски, Беднарек, Реца (Рыбус, 79), Хелик (Глик, 58), Крыховяк, Зелиньски, Шиманьски (Юзвяк, 59), Модер (Пентек, 59), Левандовски, Милик (Грощицки, 84).
Предупреждения: Фиола, 8. Хелик, 34. Берешиньски, 49. Ланг, 73. Надь, 80. Ат.Солои, 87.
Удаление: Фиола, 90+5.
Судья: Брих (Германия).
25 марта. Будапешт. Стадион «Пушкаш Арена».
Андорра – Албания – 0:1
Гол: Леньяни, 41.
Андорра: Гомес, Валес, М.Сан Николас, Рубио (Алаведра, 56), Лловера, Сервос, Виейра (Пуйоль, 79), Ребес (Морено, 79), Алаэс, А.Мартинес (К.Мартинес, 70), Фернандес (Санчес, 70).
Албания: Бериша, Хюсай, Джимсити, Исмайли, Кумбулла, Мемушай (Лячи, 62), Леньяни (Роши, 80), Гьясула, Баре, Чикалеши (Бройя, 81), Манай (Узуни, 62).
Предупреждения: Виейра, 8. Мемушай, 17. Чикалеши, 20. Ребес, 26. Рубио, 44. Манай, 53. Джимсити, 56. Гьясула, 60.
Судья: Чинков (Болгария)
25 марта. Андорра-ла-Велья. Стадион «Эстади Насьональ».
Источник — Sport.ua
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