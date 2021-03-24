Англия
0 : 0
Сан-Марино
25.03.2021 21:45

Англия – Сан-Марино. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022

Тот случай, когда просто на победу очевидного фаворита поставить невозможно

  • 24.03.2021 09:10
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Англия – Сан-Марино. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 25 марта, состоится матч первого тура европейской квалификации чемпионата мира-2022, в котором сборная Англии в Лондоне на стадионе «Уэмбли» примет национальную команду Сан-Марино. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Эти сборные волей жребия попали в группу J, где будут бороться за путевку на Мундиаль вместе с командами Польши, Венгрии, Албании и Андорры. Победитель группы выйдет на чемпионат мира напрямую, а команда, которая займет второе место, сыграет в плей-офф отбора.

Англия

Родоначальники футбола чемпионами мира становились лишь однажды, произошло это на домашнем Мундиале 1966 года. А на чемпионатах Европы англичане ни разу не доходили до финала – дважды были третьими. Причем последний раз, в 1996-м, тоже на домашнем форуме.

Тем не менее, сборную Англии всегда считали одной из сильнейших в мире. И нынешняя команда, которую возглавляет Гарет Саутгейт, занимает четвертое место в рейтинге ФИФА. Предстоящим летом англичане сыграют на Евро-2020 вместе с национальными командами Хорватии, Шотландии и Чехии, а пока им предстоит провести три поединка квалификации чемпионата мира.

Сан-Марино

Если Англия – одна из сильнейших футбольных держав, то Сан-Марино находится на обратной стороне рейтинга ФИФА. Команда, которую возглавляет итальянский специалист Франко Варрелла, расположилась на последней, 210-й строчке, сразу под сборной Ангильи.

То есть, Сан-Марино сейчас оценивается как самая слабая национальная команда, исходя из результатов официальных матчей. Поэтому, естественно, на большие форумы эта сборная ни разу не квалифицировалась. В отборе к Евро-2020 санмаринцы проиграли все свои матчи, пропустив 51 гол и забив один мяч дома Казахстану.

Ориентировочные составы

Англия: Пикфорд – Уокер, Магуайр, Дайер, Триппьер, Маунт, Райс, Фоден, Сака, Кейн, Грилиш.

Сан-Марино: А.Симончини – Д'Аддарио, Витаиоли, Д.Симончини, Палаззи, Лунадеи, Ченсони, Гиарди, Гасперони, Берарди, Бернарди.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в матче будет забито как минимум 3 мяча, а потому нашей ставкой будет позиция – ТБ с коэффициентом 1.84 по линии Parimatch.

25 марта, четверг

Англия – Сан-Марино
Лондон. Стадион «Уэмбли». 21:45
АНГЛИЯ — САН-МАРИНО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ТВ-трансляции в Украине нет
Прогноз Sport.ua — 5:0
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Денис Шаховец, Sport.ua

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