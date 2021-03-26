В матче квалификации чемпионата мира-2022 сборная Англии на своем поле разгромила национальную команду Сан-Марино со счетом 5:0.
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Англия).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кэлверт-Льюин (Англия).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Англия).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кэлверт-Льюин (Англия).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Уорд-Проуз (Англия).
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Источник — Sport.ua
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