ВИДЕО. Звездная теннисистка поразила футбольными талантами

Талантлив человек талантлив во всем. Это в очередной раз подтвердила третья ракетка мира Симона Халеп.
Накануне старта турнира в Майами звездная румынская теннисистка посетила футбольный стадион, где набила мяч на ноге 81 раз:
My new record 🤩⚽️ #81— Simona Halep (@Simona_Halep) March 22, 2021
Video creds @darren_cahill 😝@InterMiamiCF pic.twitter.com/osTWN0pY8k
«Мой новый рекорд!», - похвасталась Халеп.
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Источник — Twitter
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