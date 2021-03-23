ВИДЕО. Звездная теннисистка поразила футбольными талантами

Симона Халеп опубликовала интересное видео

  • 23.03.2021 21:57
  • 161 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Звездная теннисистка поразила футбольными талантами
© Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

Талантлив человек талантлив во всем. Это в очередной раз подтвердила третья ракетка мира Симона Халеп.

Накануне старта турнира в Майами звездная румынская теннисистка посетила футбольный стадион, где набила мяч на ноге 81 раз:

«Мой новый рекорд!», - похвасталась Халеп.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 23.03.2021 21:58
    0
    Халеп завжди вражала "м'ячами"
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.03.2021 21:58
    0
    Халеп завжди вражала "м'ячами"
    Ссылка
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