ВИДЕО. Звездная теннисистка поразила футбольными талантами

Талантлив человек талантлив во всем. Это в очередной раз подтвердила третья ракетка мира Симона Халеп.

Накануне старта турнира в Майами звездная румынская теннисистка посетила футбольный стадион, где набила мяч на ноге 81 раз:

«Мой новый рекорд!», - похвасталась Халеп.