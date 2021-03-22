В среду, 24-го марта, в Хельсинки на стадионе «Олимпийский» в рамках матча 1-го тура группового этапа квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре сборная Финляндии примет команду Боснии и Герцеговины. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Это соперники сборной Украины по группе D. Также в одной группе с этими командами сборные Франции и Казахстана. Французы видятся фаворитами группы, Украина, по идее, идет второй, а вот Босния и Герцеговина и Финляндия должны между собой определить третью силу и ту команду, которая сможет составить борьбу за второе место.

Финляндия

Перед выездом в Украину финнам следует принять у себя дома Боснию и Герцеговину. Только после этого матча можно будет судить о силе Финляндии. Пока же можем вспомнить, что в ноябре 2020 года они в товарищеском матче переиграли Францию (2:0), а также выиграли у Болгарии (2:1) и проиграли Уэльсу (1:3) в Лиге наций. Они завершили свою группу на второй позиции и остались в Лиге В.

До этого подопечные Маркку Канервы смогли пробиться на чемпионат Европы. Они сделали это впервые в истории. Финны стали вторыми в группе с Италией, Грецией, той же Боснией и Герцеговиной, Арменией и Лихтенштейном. Летом они примут участие в Евро и там их соперниками будут Дания, России и Бельгия. Финны не будут фаворитами ни в квалификации ЧМ-2022, ни на Евро-2020, но сбрасывать их со счетов нельзя, они могут выстрелить и быть «темной лошадкой».

Лидером команды в последнее время является форвард «Норвича» Теему Пукки. Также стоит отметить Глена Камара из «Рейнджерс» и Джоэля Похьянпало из «Униона». Отметим потерю основного вратаря Лукаса Градецки, который залечивает травму.

Босния и Герцеговина

«Сине-желтые» тоже по праву могут считаться претендентами на поездку на Мундиаль. «Драконы» выступали в Лиге А Лиги наций, однако там ничего не показали и набрав два очка заняли последнее место. Правда, группа у них была очень серьезная. Соперниками были Италия, Нидерланды и Польша. Боснийцы смогли сыграть вничью с итальянцами и ніидерландцами.

Что касается квалификации на Евро-2020, то ее команда Ивайло Петева завершила только на четвертом месте, уступив Италии, Финляндии и Греции. Боснийцы оказались выше только Армении и Лихтенштейна. Команда имела шанс попасть на чемпионат Европы через Лигу наций, но в полуфинале стадии плей-офф по пенальти проиграла Северной Ирландии.

Отметим, что впервые в расположение сборной Боснии и Герцеговины вызван вратарь «Зари» Никола Василь.

История встреч

Команды встречались между собой только два раза. Оба матча состоялись в 2019 году. Соперники обменялись домашними победами.

Ориентировочные составы:

Финляндия: Йоронен, Алхо, Тойвио, Араюури, Гранлунд, Спарв, Камара, Лод, Тейлор, Пукки, Похьянпало.

Босния и Герцеговина: Шехич, Колашинац, Хаджикадунич, Тодорович, Чивич, Пьянич, Цимирот, Крунич, Вишча, Гояк, Джеко.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится вничью, а потому нашей ставкой будет позиция – Х с коэффициентом 3.15 по линии Parimatch.

24 марта, среда