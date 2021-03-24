Перед выездом в Украину. Финляндия открыла отбор ничьей с Боснией

Состоялся матч отбора ЧМ-2022 в группе D, где выступает сборная Украины. Сборная Финляндии на своем поле сыграла вничью с Боснией 2:2.
На гол Миралем Пьянича хозяева ответили дублем лидера команды Теему Пукки, однако этого для победы финнам не хватило.
Сборная Финляндии 28 марта в Киеве сыграет против Украины.
Отбор ЧМ-2022. Группа D
Финляндия - Босния 2:2
Голы: Пукки, 58, 77 - Пьянич, 55, Стеванович, 84
Финляндия: Йоронен, Хамеляйнен, Араджури, Тойвио, Райтала, Камара, Лод (Похьянпало, 77), Кайко (Сойри, 82), Ахо, Валакари (Шюллер, 46), Пукки
Босния: Сехич, Тодорович, Хадзикадунич, Саниканен, Чивич, Пьянич, Гойак (Дульевич, 64), Симирот (Демирович, 82), Крунич, Стеванович (Колашинац, 89), Джеко
Источник — Sport.ua
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