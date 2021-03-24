Финляндия
2 : 2
Босния и Герцеговина
24.03.2021, FT

Перед выездом в Украину. Финляндия открыла отбор ничьей с Боснией

Дубль Теему Пукки не решил исход встречи

  • 24.03.2021 23:36
  • 1913 просмотров
  • 4 комментария
Перед выездом в Украину. Финляндия открыла отбор ничьей с Боснией
© twitter.com/NFSBiH

Состоялся матч отбора ЧМ-2022 в группе D, где выступает сборная Украины. Сборная Финляндии на своем поле сыграла вничью с Боснией 2:2.

На гол Миралем Пьянича хозяева ответили дублем лидера команды Теему Пукки, однако этого для победы финнам не хватило.

Сборная Финляндии 28 марта в Киеве сыграет против Украины.

Отбор ЧМ-2022. Группа D

Финляндия - Босния 2:2
Голы: Пукки, 58, 77 - Пьянич, 55, Стеванович, 84

Финляндия: Йоронен, Хамеляйнен, Араджури, Тойвио, Райтала, Камара, Лод (Похьянпало, 77), Кайко (Сойри, 82), Ахо, Валакари (Шюллер, 46), Пукки

Босния: Сехич, Тодорович, Хадзикадунич, Саниканен, Чивич, Пьянич, Гойак (Дульевич, 64), Симирот (Демирович, 82), Крунич, Стеванович (Колашинац, 89), Джеко

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Alexandr Rozovyk
    online
      Alexandr Rozovyk, 24.03.2021 23:43
    +1
    dudigo78, 24.03.2021 23:41
    Пуккі це серйозно
    Пробзделся)
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 24.03.2021 23:42
    +4
    Не плохо. Нам на руку
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 24.03.2021 23:42
    +3
    тоже норм для нас результат!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 24.03.2021 23:41
    +3
    Пуккі це серйозно
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 24.03.2021 23:42
    +4
    Не плохо. Нам на руку
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 24.03.2021 23:42
    +3
    тоже норм для нас результат!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 24.03.2021 23:41
    +3
    Пуккі це серйозно
    Ссылка
    Alexandr Rozovyk
    online
      Alexandr Rozovyk, 24.03.2021 23:43
    +1
    dudigo78, 24.03.2021 23:41
    Пуккі це серйозно
    Пробзделся)
    Ссылка
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