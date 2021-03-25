Финляндия – Босния и Герцеговина – 2:2. Дубль Пукки. Видео голов и обзор

В Европе началась квалификация к чемпионату мира 2022.
Смотрите видеообзор матча Финляндия – Босния и Герцеговина – 2:2.
Голы: Пукки, 58, 77 – Пьянич, 55, Стеванович, 84.
События матча
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Мирослав Стеванович (Босния и Герцеговина).
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Теему Пукки (Финляндия).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Теему Пукки (Финляндия).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Миралем Пьянич (Босния и Герцеговина).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.