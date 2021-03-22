Португалия
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Азербайджан
24.03.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Португалия – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022

Криштиану Роналду и компании нужно начать с победы

  • 22.03.2021 19:25
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Португалия – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022
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В среду, 24-го марта, в Турине на стадионе «Альянц» в рамках матча 1-го тура группового этапа квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре встретятся сборные Португалии и Азербайджана. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Обе команды попали в группу А. Также соперниками португальцев и азербайджанцев являются Сербия, Ирландия и Люксембург. С фаворитом группы все понятно – это Португалия. А вот за второе место, которое даст возможность сыграть стыковые матчи, может развернуться нешуточная борьба.

Португалия

Чемпионат Европы и Лига наций португальцам уже покорились. Теперь они хотят побороться за победу и в главном турнире четырехлетия. Думается, что с выходом на Мундиаль у подопечных Фернанду Сантуша не должно возникнуть проблем.

Еще одной задачей команды в целом и Криштиану Роналду в частности является рекорд игрока «Ювентуса». В настоящий момент в его активе 102 гола в футболке сборной Португалии. Больше на уровне сборных забил только экс-форвард сборной Ирана Али Даеи (109 мячей). Конечно, сам КриРо жаждет побить этот рекорд и сделать это как можно быстрее. Скорее всего, он ему покорится. Возможно, шаг к этому достижению будет сделан уже в матче с Португалией. К слову, игра будет проходить как раз на стадионе «Юве», что может дополнительно помочь пятикратному обладателю «Золотого мяча». Была информация, что на переносе игры именно в Турин настоял Роналду. При этом, Португалия находится в «красной зоне» по коронавирусу, поэтому проведение матча в стране было бы проблематичным.

Последние игры Португалия провела в середине ноября. Тогда она сначала разгромила Андорру в «товарняке» (7:0), после чего проиграла Франции (0:1) и обыграла Хорватию (3:2) в Лиге наций. В итоге подопечные Сантуша заняли второе место в своей группе.

Азербайджан

Команда Джанни Де Бьязи последние матчи проводила также в ноябре. Азербайджанцы провели три игры и трижды сыграли вничью. Сначала расписали мировую со Словенией в спарринге (0:0), а после не смогли выявить победителя в матчах Лиги наций с Черногорией (0:0) и Люксембургом (0:0). Азербайджан занял третье место в своей группе и остался в Лиге С.

Как видим, с обороной у команды все в порядке (правда, там не было соперников уровня Португалии), а вот с нападением проблемы, поскольку не забить в трех играх подряд таким соперникам, это очень плохой результат. Возможно, им в этом поможет форвард «Миная» Анатолий Нуриев, который не дождался вызова в сборную Украины и принял решение выступать за Азербайджан, куда и был сразу же вызван.

Капитан сборной Азербайджана Максим Медведев попросил не вызывать его на этот сбор по личным причинам. Это и есть самая главная потеря команды Де Бьязи.

История встреч

Команды встречались между собой шесть раз – пять побед на счету Португалии и одна ничья. Азербайджан пока не имеет побед в поединках с Португалией.

Ориентировочные составы:

Португалия: Патрисиу, Канселу, Пепе, Диаш, Фонте, Данилу, Моутинью, Фернандеш, Бернарду Силва, Жота, Роналду.

Азербайджан: Магомедалиев, Кривоцюк, Бадалов, Гусейнов, Сейдиев, Ибрагимли, Байрамов, Садыхов, Нуриев, Шейдаев, Эмрели.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев с разницей в три мяча, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с форой (-2,5) с коэффициентом 1.47 по линии Parimatch.

24 марта, среда

Португалия - Азербайджан
Турин. Стадион «Альянц». 21:45
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
Прогноз Sport.ua — 4:1
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Источник — Sport.ua

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