В матче квалификации чемпионата мира-2022 сборная Португалии на своем поле обыграла национальную команду Азербайджана со счетом 1:0.
События матча
|37'
|ГОЛ ! Автогол забил Максим Медведев (Португалия).
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Источник — Sport.ua
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