Роналду на высоте. Португалия и Сербия начали отбор к ЧМ с побед в группе А

В Европе началась квалификация к чемпионату мира 2022. Первые поединки прошли в группе A.

Португалия и Сербия начала отбор к ЧМ с побед в группе А. Криштиану Роналду отыграл весь матч против Азербайджана, который проходил в Турине.

Квалификация ЧМ-2022

Группа A. 1 тур

Португалия – Азербайджан – 1:0

Гол: Медведев, 36 (автогол)

Португалия: Антони Лопеш, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Нуну Мендеш, Дуарте, Жоау Моутинью (Бруну Фернандеш, 46), Бернарду Силва (Сержиу Оливейра, 88), Невеш (Пальинья, 88), Криштиану Роналду, Андре Силва (Жоау Феликс, 75), Педру Нету (Рафа Силва, 63).

Азербайджан: Магомедалиев, Б.Гусейнов, Медведев, А.Гусейнов (Ибрагимли, 46), Салахлы, Кривоцюк, Махмудов (Исаев, 84), Бадалов, Мустафаев (Нуриев, 46), Эмрели (Алескеров, 84), Горбани (Шейдаев, 85).

Предупреждения: Эмрели, 52. Бруну Фернандеш, 82.

Судья: Зиберт (Германия).

Турин. Стадион «Алльянц».

Сербия – Ирландия – 3:2

Голы: Браун, 18 (0:1). Влахович, 40 (1:1). А.Митрович, 69 (2:1). А.Митрович, 75 (3:1). Коллинз, 86 (3:2).

Сербия: Дмитрович, Младенович (Костич, 46), С.Митрович, Гаич, Миленкович, Павлович, Тадич (Гудель, 77), Лукич, Рачич (Максимович, 64), Джуричич (А.Митрович, 63), Влахович (Йович, 82).

Ирландия: Траверс, Кларк (Макклин, 79), Стивенс, Коулман, Доэрти, О`Ши, Браун, Каллен, Молумби (Хендрик, 61), Робинсон (Брэйди, 79), Конноли (Лонг, 67).

Предупреждение: Павлович, 89.

Судья: Масса (Италия).

Белград. Стадион «Райко Митич».