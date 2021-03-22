Вячеслав ШЕВЧУК: «Поведение Тайсона всегда как у ребенка»

Экс-игрок «горняков» высказался о бразильском ветеране команды

  • 22.03.2021 10:14
  • 1901 просмотр
  • 1 комментарий
Вячеслав ШЕВЧУК: «Поведение Тайсона всегда как у ребенка»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал конфликт хавбека «Шахтера» Тайсона с тренерским штабом клуба.

«То, что Тайсон так себя ведет, это неуважение по отношению к тренеру, клубу и партнерам по команде. Так нельзя себя вести. Я знаю Тайсона, он уже опытнейший игрок, но его поведение всегда как у маленького ребенка. То, что он уже не входит в обойму важнейших игроков, наверное, для него очень сложно понять этот момент. Каждый опытный игрок по-своему на это реагирует. У Тайсона это происходит вот так, но это неправильно.

Я думаю, что менеджмент клуба должен был отпускать его раньше. А если мы говорим по поводу нового капитана, то я хочу предложить, чтобы новым капитаном стал Трубин. Когда я работал тренером в команде U-17, он был капитаном команды. Он профессионал, воспитанник академии, молодой и амбициозный. Тут нужно смотреть по его игровому интеллекту, а он сейчас лидер на поле. Он своим отношением к делу показывает, что он лидер. Посмотрите на его поведение на поле», - сказал Шевчук.

Бразильский легионер донецкой команды Тайсон был отправлен в дубль, так как во время игры Лиги Европы с «Ромой» отказался от разминки и выхода на замену.

Демарш Тайсона. Срна назвал причину, по которой бразильца сослали в дубль

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 22.03.2021 11:18
    0
    Капитаном надо ставить Соломона!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 22.03.2021 11:18
    0
    Капитаном надо ставить Соломона!
    Ссылка
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