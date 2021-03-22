Майами. Стала известна первая соперница Цуренко в квалификации

В стартовом раунде квалификации турнира WTA в Майами Леся Цуренко встретится с Варварой Грачёвой из России, посеянной под шестым номером.

В прошлом сезоне 31-летняя украинская теннисистка обыгрывала россиянку на турнире WTA 125k Series в Индиан-Уэллс.

Леся ранее дважды играла в квалификации Miami Open (2011-2012 годы) и четыре раза в основной сетке. Лучший результат украинки – второй круг в 2016 году.

Напомним, ранее Цуренко проиграла в первом круге на турнире в Монтеррее.