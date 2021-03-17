Трехчасовая битва. Цуренко проиграла в первом круге на турнире в Монтеррее

Украинка в трех сетах уступила 7-й сеяной испанке Саре Соррибес-Тормо

  • 17.03.2021 02:43
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Трехчасовая битва. Цуренко проиграла в первом круге на турнире в Монтеррее
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 141) неудачно стартовала в основной сетке хардового турнира WTA 250 в Монтеррее.
 
В первом раунде украинка, которая преодолела квалификацию, в трех сетах проиграла седьмой сеяной испанке Саре Соррибес-Тормо (WTA 57).  Матч длился 2 часа 56 минут.

WTA. Монтеррей (Мексика)

Женщины. Первый раунд

Леся Цуренко (Украина) [Q] – Сара Соррибес-Тормо (Испания) [7] – 7:5, 2:6, 4:6

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Источник — Sport.ua

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