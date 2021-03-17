Трехчасовая битва. Цуренко проиграла в первом круге на турнире в Монтеррее

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 141) неудачно стартовала в основной сетке хардового турнира WTA 250 в Монтеррее.
В первом раунде украинка, которая преодолела квалификацию, в трех сетах проиграла седьмой сеяной испанке Саре Соррибес-Тормо (WTA 57). Матч длился 2 часа 56 минут.
WTA. Монтеррей (Мексика)
Женщины. Первый раунд
Леся Цуренко (Украина) [Q] – Сара Соррибес-Тормо (Испания) [7] – 7:5, 2:6, 4:6
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Источник — Sport.ua
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