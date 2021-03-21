Дебют Коваленко, гол + пас Малиновского. Аталанта обыграла Верону

Сегодня «Аталанта» в матче 28-го тура Серии А на выезде обыграла «Верону» 2:0. Главным героем встречи стал Руслан Малиновский, на счету которого гол + голевая передача в первом тайме.

Малиновский провел на поле 87 минут и был заменен на другого украинца, Виктора Коваленко. Для него это дебют в составе «Аталанты».

«Верона» - «Аталанта» - 0:2

Голы: Малиновский 33 (с пенальти), Сапата 42

«Верона» – Сильвестри, Димарко (Лазович, 46), Чеккерини (Удоги, 46), Давидович, Фараони, Барак (Илич, 79), Велозу (Стураро, 46), Дзакканьи, Тамез, Ловато, Лазанья (Фавилли, 61).

«Аталанта» – Голлини, Джимсити, Толой (Мэле, 64), Паломино, Ромеро, Пессина (Иличич, 77), де Роон, Малиновский (Коваленко, 87), Фройлер, Миранчук (Пашалич, 64), Сапата (Муриэль, 77).

Предупреждения: Чеккерини (27), Давидович (28), Толой (60), Ромеро (64), Стураро (72).

Турнирная таблица Серии А