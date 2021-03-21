Дебют Коваленко, гол + пас Малиновского. Аталанта обыграла Верону

Удачный день для украинских игроков

  • 21.03.2021 15:30
  • 7547 просмотров
  • 13 комментариев
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Дебют Коваленко, гол + пас Малиновского. Аталанта обыграла Верону
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Аталанта» в матче 28-го тура Серии А на выезде обыграла «Верону» 2:0. Главным героем встречи стал Руслан Малиновский, на счету которого гол + голевая передача в первом тайме.

Малиновский провел на поле 87 минут и был заменен на другого украинца, Виктора Коваленко. Для него это дебют в составе «Аталанты».

«Верона» - «Аталанта» - 0:2
Голы: Малиновский 33 (с пенальти), Сапата 42

«Верона» – Сильвестри, Димарко (Лазович, 46), Чеккерини (Удоги, 46), Давидович, Фараони, Барак (Илич, 79), Велозу (Стураро, 46), Дзакканьи, Тамез, Ловато, Лазанья (Фавилли, 61).

«Аталанта» – Голлини, Джимсити, Толой (Мэле, 64), Паломино, Ромеро, Пессина (Иличич, 77), де Роон, Малиновский (Коваленко, 87), Фройлер, Миранчук (Пашалич, 64), Сапата (Муриэль, 77).

Предупреждения: Чеккерини (27), Давидович (28), Толой (60), Ромеро (64), Стураро (72).

Турнирная таблица Серии А

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Источник — Sport.ua

(21 голос)

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Комментарии
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 21.03.2021 16:08
    +2
    Dmytro Dmytro, 21.03.2021 15:40
    А де ж там динамівський Яремчук?))) А про те,що Динамо виховало двух володарів золотого м'яча......хм))) д@унєцкі язики в *0пу і про це ніколи не напишуть,як і про своїх 4 ДОПІНГОВаНИХ і порушення іейєр плей з голом нордшеланду))) Пнх з Києва. Б0мжі
    Динамо виховало трьох володарів ЗМ, тільки один Шева вже гравцем Мілану отримав, в ДК він мав 1999 р. Бронзовий м'яч.
    Ссылка
    Mykhailo Orlovskyi
    online
      Mykhailo Orlovskyi, 21.03.2021 16:07
    +2
    Nesenyk1, 21.03.2021 15:34
    Да,у муSSоров сегодня траур.Коваленко уже играет за Аталанту,а вот их хуяльский никому не нужен.
    Сравнил член с бутылкой. Сначала в сборной нужно застолбится, а потом уже Италия...
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 21.03.2021 16:06
    0
    Гасперини этим матчем показал, что он тоже может меняться. И едва ли не впервые в сезоне было сыграно в 4 защитника. И то, что против команды, которая старается играть в похожий на стиль Аталанты футбол, Малиновский выглядел лидером, вдвойне приятно. Вероне проиграли в первом круге дома и принципиально было ее обыграть на выезде.
    Ссылка
    nika007
    online
      nika007, 21.03.2021 16:05
    -2
    Отличная полузащита в стартовом составе вырисовывается на два матча сборной Малиновский и Коваленко (Аталанта) и Зинченко (Мансити)
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 21.03.2021 15:59
    +2
    Nesenyk1, 21.03.2021 15:34
    Да,у муSSоров сегодня траур.Коваленко уже играет за Аталанту,а вот их хуяльский никому не нужен.
    Будет твоё Коваленко так играть -- до конца сезона на тайм времени набежит !
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 21.03.2021 15:58
    +3
    Витя еще голевую мог записать на свой счет, не попади Иличич в перекладину. А Малиновский сыграл топово
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 21.03.2021 15:56
    +9
    Аталанта знову на ходу, бажаю їй попасти в зону ЛЧ. А ігрова форма Малиновського перед матчами збірної дуже радує.
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 21.03.2021 15:52
    +3
    ivan ivanov, 21.03.2021 15:47
    как же любят дырявые вспоминать что было сто лет назад
    ))) світовий рівень...ваші допінги і порушення фейєр-плей... Більше нема чим похвалитись. Ой сорі..ще договорняки з маріком)))
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 21.03.2021 15:51
    +6
    Nesenyk1, 21.03.2021 15:34
    Да,у муSSоров сегодня траур.Коваленко уже играет за Аталанту,а вот их хуяльский никому не нужен.
    Мне как любителю всех Украинских клубов непонятно что этим ты хотел сказать,или это побочный эффект от того что вас школоло отправили на дистанционку
    Ссылка
    ivan ivanov
    online
      ivan ivanov, 21.03.2021 15:47
    -10
    Dmytro Dmytro, 21.03.2021 15:40
    А де ж там динамівський Яремчук?))) А про те,що Динамо виховало двух володарів золотого м'яча......хм))) д@унєцкі язики в *0пу і про це ніколи не напишуть,як і про своїх 4 ДОПІНГОВаНИХ і порушення іейєр плей з голом нордшеланду))) Пнх з Києва. Б0мжі
    как же любят дырявые вспоминать что было сто лет назад
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 21.03.2021 15:40
    +5
    Nesenyk1, 21.03.2021 15:34
    Да,у муSSоров сегодня траур.Коваленко уже играет за Аталанту,а вот их хуяльский никому не нужен.
    А де ж там динамівський Яремчук?))) А про те,що Динамо виховало двух володарів золотого м'яча......хм))) д@унєцкі язики в *0пу і про це ніколи не напишуть,як і про своїх 4 ДОПІНГОВаНИХ і порушення іейєр плей з голом нордшеланду))) Пнх з Києва. Б0мжі
    Ссылка
    Sergey Kovaleff
    online
      Sergey Kovaleff, 21.03.2021 15:38
    +14
    Витя, зачем ты покинул Шахтёр? Без тебя полный пролёт... . А если серьёзно - с дебютом. Работай и всё будет.
    Ссылка
    Nesenyk1
    online
      Nesenyk1, 21.03.2021 15:34
    -25
    Да,у муSSоров сегодня траур.Коваленко уже играет за Аталанту,а вот их хуяльский никому не нужен.
    Ссылка
    Sergey Kovaleff
    online
      Sergey Kovaleff, 21.03.2021 15:38
    +14
    Витя, зачем ты покинул Шахтёр? Без тебя полный пролёт... . А если серьёзно - с дебютом. Работай и всё будет.
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 21.03.2021 15:56
    +9
    Аталанта знову на ходу, бажаю їй попасти в зону ЛЧ. А ігрова форма Малиновського перед матчами збірної дуже радує.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 21.03.2021 15:51
    +6
    Nesenyk1, 21.03.2021 15:34
    Да,у муSSоров сегодня траур.Коваленко уже играет за Аталанту,а вот их хуяльский никому не нужен.
    Мне как любителю всех Украинских клубов непонятно что этим ты хотел сказать,или это побочный эффект от того что вас школоло отправили на дистанционку
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 21.03.2021 15:40
    +5
    Nesenyk1, 21.03.2021 15:34
    Да,у муSSоров сегодня траур.Коваленко уже играет за Аталанту,а вот их хуяльский никому не нужен.
    А де ж там динамівський Яремчук?))) А про те,що Динамо виховало двух володарів золотого м'яча......хм))) д@унєцкі язики в *0пу і про це ніколи не напишуть,як і про своїх 4 ДОПІНГОВаНИХ і порушення іейєр плей з голом нордшеланду))) Пнх з Києва. Б0мжі
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 21.03.2021 15:58
    +3
    Витя еще голевую мог записать на свой счет, не попади Иличич в перекладину. А Малиновский сыграл топово
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 21.03.2021 15:52
    +3
    ivan ivanov, 21.03.2021 15:47
    как же любят дырявые вспоминать что было сто лет назад
    ))) світовий рівень...ваші допінги і порушення фейєр-плей... Більше нема чим похвалитись. Ой сорі..ще договорняки з маріком)))
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 21.03.2021 16:08
    +2
    Dmytro Dmytro, 21.03.2021 15:40
    А де ж там динамівський Яремчук?))) А про те,що Динамо виховало двух володарів золотого м'яча......хм))) д@унєцкі язики в *0пу і про це ніколи не напишуть,як і про своїх 4 ДОПІНГОВаНИХ і порушення іейєр плей з голом нордшеланду))) Пнх з Києва. Б0мжі
    Динамо виховало трьох володарів ЗМ, тільки один Шева вже гравцем Мілану отримав, в ДК він мав 1999 р. Бронзовий м'яч.
    Ссылка
    Mykhailo Orlovskyi
    online
      Mykhailo Orlovskyi, 21.03.2021 16:07
    +2
    Nesenyk1, 21.03.2021 15:34
    Да,у муSSоров сегодня траур.Коваленко уже играет за Аталанту,а вот их хуяльский никому не нужен.
    Сравнил член с бутылкой. Сначала в сборной нужно застолбится, а потом уже Италия...
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 21.03.2021 15:59
    +2
    Nesenyk1, 21.03.2021 15:34
    Да,у муSSоров сегодня траур.Коваленко уже играет за Аталанту,а вот их хуяльский никому не нужен.
    Будет твоё Коваленко так играть -- до конца сезона на тайм времени набежит !
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 21.03.2021 16:06
    0
    Гасперини этим матчем показал, что он тоже может меняться. И едва ли не впервые в сезоне было сыграно в 4 защитника. И то, что против команды, которая старается играть в похожий на стиль Аталанты футбол, Малиновский выглядел лидером, вдвойне приятно. Вероне проиграли в первом круге дома и принципиально было ее обыграть на выезде.
    Ссылка
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