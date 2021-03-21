28-й тур
Эллас Верона
0 : 2
Аталанта
21.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Верона – Аталанта – 0:2. Бенефис Малиновского. Видео голов и обзор матча

«Аталанта» на выезде обыграла «Верону»

  • 21.03.2021 17:14
  • 2182 просмотра
  • 1 комментарий
Верона – Аталанта – 0:2. Бенефис Малиновского. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Аталанта» в 28-м туре Серии А на выезде обыграла «Верону» 2:0, а главным героем матча стал Руслан Малиновский.

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча
42' ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Аталанта).
33' ГОЛ ! С пенальти забил Руслан Малиновский (Аталанта).
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Источник — Serie A

(3 голоса)

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Комментарии
    shwed23
    online
      shwed23, 21.03.2021 17:32
    +1
    Молодец Малина! Гол + Пасс И еще пару ключевых передач.
    Ссылка
    shwed23
    online
      shwed23, 21.03.2021 17:32
    +1
    Молодец Малина! Гол + Пасс И еще пару ключевых передач.
    Ссылка
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