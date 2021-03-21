Эллас Верона

Сегодня «Аталанта» в 28-м туре Серии А на выезде обыграла «Верону» 2:0, а главным героем матча стал Руслан Малиновский.
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Аталанта).
|33'
|ГОЛ ! С пенальти забил Руслан Малиновский (Аталанта).
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Источник — Serie A
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