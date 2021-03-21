28-й тур
Эллас Верона
0 : 2
Аталанта
'53   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Малиновский забил пенальти и сделал ассист за Аталанту

Украинец провел точный удар с точки в ворота «Вероны»

  • 21.03.2021 14:06
  • 3529 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Малиновский забил пенальти и сделал ассист за Аталанту
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 21 марта, проходит матч 28-го тура итальянской Серии А. «Верона» на домашнем стадионе «Маркантонио Бентегоди» принимает «Аталанту» (0:2 после первого тайма). 

На 33-й минуте гости открыли счет. Украинский хавбек Руслан Малиновский сначала реализовал 11-метровый, назначенный за игру рукой, а затем еще и сделал голевую передачу на партнера.

Это 4-й гол Руслана в сезоне в Италии (3 гола в 26 матчах в чемпионате, 1 гол в 4 поединках кубка, 4 игры в еврокубках).

ГОЛ! 0:1. Малиновский забил пенальти за «Аталанту», 33 мин.

ГОЛ! 0:2. Дуван Сапата (ассист – Малиновский), 42 мин.

События матча
42' ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Аталанта).
33' ГОЛ ! С пенальти забил Руслан Малиновский (Аталанта).
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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    AsafKalinin1817
    online
      AsafKalinin1817, 21.03.2021 14:36
    -1
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    Morice_Torez
    online
      Morice_Torez, 21.03.2021 14:36
    0
    Mac_Gyver, 21.03.2021 14:24
    Пеналь, вроде, тоже он заработал на пару с защитником. И голевую ещё отдал. Хороший первый тайм.
    Он подавал его
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 21.03.2021 14:24
    +3
    Пеналь, вроде, тоже он заработал на пару с защитником. И голевую ещё отдал. Хороший первый тайм.
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 21.03.2021 14:14
    +4
    Красава!!!! Руслан давай!!!! Гасперини говори,пусть Коваленко выпускает и ЖГИТЕ!!!!!
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 21.03.2021 14:14
    +4
    Красава!!!! Руслан давай!!!! Гасперини говори,пусть Коваленко выпускает и ЖГИТЕ!!!!!
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 21.03.2021 14:24
    +3
    Пеналь, вроде, тоже он заработал на пару с защитником. И голевую ещё отдал. Хороший первый тайм.
    Ссылка
    Morice_Torez
    online
      Morice_Torez, 21.03.2021 14:36
    0
    Mac_Gyver, 21.03.2021 14:24
    Пеналь, вроде, тоже он заработал на пару с защитником. И голевую ещё отдал. Хороший первый тайм.
    Он подавал его
    Ссылка
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