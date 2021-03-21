ВИДЕО. Малиновский забил пенальти и сделал ассист за Аталанту

В воскресенье, 21 марта, проходит матч 28-го тура итальянской Серии А. «Верона» на домашнем стадионе «Маркантонио Бентегоди» принимает «Аталанту» (0:2 после первого тайма).

На 33-й минуте гости открыли счет. Украинский хавбек Руслан Малиновский сначала реализовал 11-метровый, назначенный за игру рукой, а затем еще и сделал голевую передачу на партнера.

Это 4-й гол Руслана в сезоне в Италии (3 гола в 26 матчах в чемпионате, 1 гол в 4 поединках кубка, 4 игры в еврокубках).

ГОЛ! 0:1. Малиновский забил пенальти за «Аталанту», 33 мин.

ГОЛ! 0:2. Дуван Сапата (ассист – Малиновский), 42 мин.